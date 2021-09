Di adiós a las arrugas este septiembre con el kit de Clinique valorado en 76 euros... ¡pero que cuesta 50 en Druni!

Las arrugas, aunque naturales, cuando llegan antes de tiempo no son bien recibidas. Ya sean en las comisuras de los labios, la frente o la zona que rodea los ojos, las primeras líneas de expresión no suelen gustarnos, pues, en la mayoría de casos suelen ser producto de una rutina incompleta o una apuesta inadecuada por los ingredientes activos que mejor las combaten. Pero, nunca es tarde para intentar minimizar su aspecto y frenar la aparición temprana de nuevas, aunque, para ello, hay que ponernos en las manos de cosméticos adecuados que, no solo prometan, también logren con eficiencia los objetivos.

Desde 20deCompras, en un intento por dar con un kit completo de cosméticos sujetos a una buena marca (¡y a rebajas!), hemos encontrado en el catálogo de Druni una oferta muy interesante. El ecommerce de belleza ha aplicado un descuento del 34% al pack antiedad de Clinique que incluye tres de los productos más deseados de la marca. De este modo, en vez de pagar los 76 euros en los que está valorado, puede ser tuyo por poco menos de 50. ¿Te animas a probarlo y conseguirlo a mejor precio?

El kit antiedad de Clinique. Druni

Lo que te vas a encontrar en este kit:

Una hidratante muy (¡muy!) potente. Si aún no la conoces la Smart Clinical MD es una de las herramientas más potentes que podemos tener contra las arrugas, pues tiene una doble función antiedad que remodela al tiempo que da volumen a las zonas más caídas del rostro. Así, este gel crema con efecto tensor y crema con efecto redensificante reduce visiblemente las líneas y arrugas, mejora la luminosidad e iguala el tono.

El Clinique Fresh Pressed es un potenciador antiedad único con todo el poder de la Vitamina C pura en su máxima concentración para iluminar, igualar el tono y retexturizar la piel.

El Clinique Smart™ Sérum Antiedad Multi-Corrector ayuda a conseguir un tono de piel más uniforme, una piel más lisa y una reducción visible de las líneas.

