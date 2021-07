Determinantes de la adherencia a la medicación en enfermedades crónicas inmunes

La adherencia a la medicación puede ser un concepto confuso para muchas personas, por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo definió en su momento como "el grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación". Una adherencia baja o pobre puede tener repercusiones negativas en el tratamiento y de esto es lo que trata un estudio reciente.

El estudio en cuestión se titula Adherence to subcutaneous biological therapies in patients with inflammatory rheumatic diseases and inflammatory bowel disease; a systematic review y se publicó en la revista Immunotherapy. Lo más destacable es que se trata el tema de la adherencia a la medicación en enfermedades crónicas inmunes cuya efectividad de la terapia es determinante.

¿Qué es una enfermedad crónica inmune?

Antes de profundizar sobre las conclusiones obtenidas en el estudio ya mencionado, es fundamental dejar claros algunos términos. Una enfermedad crónica inmune es aquella en la que el propio sistema inmunitario ataca, de manera equívoca, al propio cuerpo. En lugar de protegerlo, sucede todo lo contrario, y las células sanas se destruyen, lo que es muy dañino.

Algunas enfermedades crónicas autoinmunes son las siguientes:

Lupus : provoca erupciones, dolor en las articulaciones y afecta a muchos órganos como los riñones, el cerebro o el corazón.

: provoca erupciones, dolor en las articulaciones y afecta a muchos órganos como los riñones, el cerebro o el corazón. Esclerosis múltiple : los problemas de equilibrio, debilidad, entumecimiento y dificultad para caminar son algunos de sus síntomas.

: los problemas de equilibrio, debilidad, entumecimiento y dificultad para caminar son algunos de sus síntomas. Celiaquía : el gluten cuando llega al intestino delgado causa inflamación, diarrea o dolor abdominal intenso.

: el gluten cuando llega al intestino delgado causa inflamación, diarrea o dolor abdominal intenso. Psoriasis: las células de la piel se multiplican demasiado rápido, acumulándose y formando parches rojos inflamados.

¿Por qué es importante una buena adherencia a la medicación?

La preocupación por una buena adherencia a la medicación en el caso de las enfermedades crónicas autoinmunes está justificada, ya que una pobre adherencia provoca que el curso de la enfermedad empeore y, con ello, que los pacientes tengan una peor calidad de vida. Asimismo, incrementa de forma importante la mortalidad y el gasto sanitario a nivel mundial.

Sin embargo, todavía faltan bastantes investigaciones al respecto y, por eso, el artículo publicado sobre la adherencia a la medicación de las enfermedades crónicas autoinmunes tiene que ser un precursor de otros que se realicen con respecto a este tema. Debe seguirse investigando, ya que se trata de un tema complejo y difícil de abordar.

¿Cómo se puede medir la adherencia a la medicación?

Pues algo concluyente y en lo que están de acuerdo todos los profesionales que han participado en el estudio es que el paciente no debe ser nunca pasivo en el tratamiento. Su participación es importante para que pueda seguir la medicación tal y como se le ha prescrito, así como las indicaciones que pueden marcar la diferencia entre una buena o mala adherencia a la medicación.

Algo interesante que comenta el Dr. Carlos Marras en el estudio es que las visitas de refuerzo del tratamiento y medir de manera frecuente la adherencia de la medicación es importante para conseguir mejorarla. Pues todavía faltan herramientas para comprobar esta adherencia y es importante tener en cuenta lo que explica para ir mejorando en este aspecto.

Las investigaciones en nuevos medicamentos que reduzcan el número de tomas y que faciliten la medicación de los pacientes con enfermedades crónicas autoinmunes también influirá en su adherencia. Al final, se trata de seguir las indicaciones, no olvidarse de las tomas y conseguir la dosis adecuada para que la enfermedad se mantenga bajo el mayor control posible.

Todavía queda mucho por hacer y es que la mejora en la adherencia de los medicamentos es un tema importante. No obstante, debe haber más estudios al respecto, pues el tema de las enfermedades crónicas autoinmunes es amplio.