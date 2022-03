Despídete del dolor del cuello y de las contracturas sin dejar de trabajar con este masajeador eléctrico de Amazon

Desconectar de la rutina, descargar la tensión del cuello, relajarse y estirar son los pensamientos que pasan por nuestra mente durante una dura jornada laboral delante del ordenador. Pero, por falta tiempo, o carga de trabajo, no siempre podemos cumplirlos. No obstante, no hay que olvidar la importancia de parar unos minutos para estirar el cuello y la espalda y, de esta forma, evitar problemas de salud. No hay que olvidar que jornadas laborales, las tareas domésticas y las malas posturas son algunos de los aspectos que provocan que nuestros músculos se tensen y puedan llegar a contractarse.

La buena noticia es que existen gadgets que pueden ayudarnos a descargar la tensión de nuestras cervicales y hombros, mientras seguimos trabajando. Estos dispositivos aumentan la sensación de relax, aunque la jornada laboral esté siendo dura. Nos referimos, claro, a los masajeadores eléctricos de hombro para espalda y cuello. Y lo mejor es que no tienes que llevar a cabo un gran desembolso de dinero para tener uno. Por ejemplo, en Amazon el modelo con mejor calidad-precio está ahora rebajado y puede ser tuyo por 50 euros.

Puedes fijar el masajeador a tu cintura, relajarte las manos y disfrutar del masaje más libre. Amazon

Este dispositivo es muy versátil y cómodo, ya que posee un cinturón con el que fijar el masajeador a tu cintura y relajarte, mientras disfrutas del masaje sin necesidad de sujetarlo. Un total de ocho bolas de masaje 4D trabajan juntas para aliviar el dolor, la fatiga y la tensión muscular. Además, a través de un mando puedes cambiar la dirección del masaje, según tus necesidades y contiene también terapia de calor. ¡Lo tiene todo!

Y si el masaje lo prefieres en los pies...

Si prefieres el masaje en los pies, Amazon también tiene disponible (¡y rebajado más de un 40%!) el gadget que se ajusta a tus preferencias. De la marca Renpho, este masajeador profundo para los pies tiene calor calmante, 6 cabezales de masaje, 18 nodos de masaje giratorio y dos velocidades para aliviarte el dolor en la fascitis plantar, en el talón, así como los músculos rígidos. Además, promueve la circulación sanguínea. ¡La salud empieza en los pies!

Masajeador profundo para pues cansados con calor calmante. Amazon

