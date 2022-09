Descubre el poder del ácido hialurónico con el sérum concentrado más famoso de L’Oréal que cuesta 16 euros en Druni

A la hora de elegir un cosmético, tenemos en cuenta varios factores. El primero, que sea adecuado para nuestro tipo de piel, para evitar que su uso sea contraproducente y pueda generarnos rojeces o irritaciones. En segundo lugar, que sea compatible con el resto de ingredientes que ya forman parte de nuestro día a día, y es que esto no solo disminuye su eficacia, sino que también nuestra piel puede reaccionar negativamente. También el tiempo que requiere para aplicarlo como es debido, pues la mayoría tenemos los minutos contados a primera hora y no podemos perder más de la cuenta en nuestra rutina beauty. Y, por último, el coste económico que tanto en el momento como a la larga va a tener.

Este último punto, quizá, es uno de los que más quebraderos de cabeza nos da a la mayoría: no queremos renunciar a las grandes firmas, pero no siempre podemos permitirnos el precio que tienen sus cosméticos. A no ser, claro está, que seamos conocedores de algunas de las muchas rebajas con las que los beauty ecommerces más populares nos tientan a diario. Hoy, hemos dado, por ejemplo, con el sérum antiarrugas más famoso de L’Oréal, rico en ácido hialurónico y de la gama Revitalift, rebajado un 23% en Druni. ¿Te lo llevas a casa por menos de 16 euros?

Tiene una concentración de ácido hialurónico del 1,5%. Druni

Este sérum de ácido hialurónico (concentración 1,5%) está pensado para actuar sobre todo tipo de pieles, independientemente de sus características únicas, hidratando y alisando el cutis desde las primeras aplicaciones. Además, y como cabe esperar, es un potente antiarrugas gracias a su concentración de ácido hialurónico puro de dos tipos: por un lado, el macro que hidrata y alisa en la superficie de la piel y, por otro, el micro que rellena los surcos en profundidad. ¿En cuánto tiempo? Desde L’Oréal aseveran que, tras una semana de uso, la elasticidad y la tonificación vuelven a nuestro rostro y que, progresivamente, veremos cómo nuestras arrugas se difuminan.

Cómo aplicarlo

Si queremos obtener buenos resultados, es muy importante incluir en nuestra rutina facial diaria y matutina. Basta con aplicar unas gotas sobre la piel limpia y seca antes de comenzar con los cosméticos hidratantes. Y, cuidado, no hay que reducir su uso solo al rostro: es recomendable repartirlo por el cuello y el escote con movimientos ascendentes para que el efecto se multiplique.

