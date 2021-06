Del precio a las prestaciones: en qué se diferencian los succionadores favoritos de Satisfyer (ahora al 50% en EroticFeel)

La tecnología ha sido capaz de revolucionar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, incluido el sexo. De hecho, el paso año dimos definitivamente el salto a unas relaciones más tecnológicas gracias a juguetes eróticos que se han servido de estos avances para ofrecer nuevas experiencias y, por supuesto, mucho más placer. De hecho, aunque no es el único, el Satisfyer fue el que abrió el camino para empezar a alejar la masturbación, sobre todo la femenina, de los tabúes que siempre la habían acompañado. Así, este succionador de clítoris fue el protagonista de numerosas conversaciones y regalos.

A día de hoy, su popularidad no ha descendido, y aunque compite en el mercado con propuestas de otras marcas y otros juguetes eróticos, todavía son muchas las usuarias que se decantan por alguna de las versiones del succionador. No es de extrañar dado que respeta todos los niveles de sensibilidad al no establecer contacto directo con el clítoris. Asimismo, este dispositivo también ha revolucionado las relaciones de pareja, puesto que posibilita el experimentar orgasmos múltiples. Con todas estas bondades, muchos piensan que introducir este gadget en nuestra vida sexual supone un gran desembolso... ¡y eso es que no conocen EroticFeel! El ecommerce ha rebajado dos de los Satisfyers más populares hasta un 50% y uno de ellos incluso cuesta menos de 25 euros. ¿Quieres descubrirlos?

¿Soy más del Pro2 o del Pro2 Vibration?

- El Pro2, al 50% y por 25 euros. Ideal para aquellos que se inician en el mundo de los succionadores, esta versión del Satisfyer destaca por contar con once marchas de ondas a presión que estimularán, sin contacto, el clítoris para alcanzar el orgasmo tan rápido como deseemos. También lo hace por su diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, asegurando una "experiencia culminante", tal y como aseguran desde la marca, que ya ha cautivado a numerosos usuarios.

El Satisfyer Pro 2. EroticFeel

- Pro 2 Vibration, al 45% y por 33 euros. Similar en forma, tamaño y marchas al anterior, este modelo de Satisfyer incluye un sistema de vibraciones regulables con 10 programas distintos y gestionados con un botón independiente. ¿El resultado? Infinitas combinaciones de placer para experimentar en solitario o en pareja. Además, tal y como ocurre con el anterior, es sumergible, para poder disfrutarlo bajo el agua, y muy silencioso.

Satisfyer Pro2 Vibration. EroticFeel

