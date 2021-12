Del jabón a la hidratante: así es la rutina perfecta para cuidar nuestra piel cuando no hay más obligaciones

Parecía que no iba a llegar nunca, pero ¡qué bien disfrutar del último puente del año! Durante el fin de semana, hemos tenido tiempo para disfrutar de nuestra suscripción al catálogo en streaming de HBO, de acabar (¡o empezar!) las compras navideñas, de descubrir las luces que alumbran nuestras calles e, incluso, de estrenar la aspiradora con láser que conseguimos en el Black Friday. Pero, ahora, de cara afrontar el último día festivo, las ideas se nos han acabado, y disfrutar de la horizontalidad en casa cada vez toma más fuerza. ¿Aprovechamos la ocasión para mimar nuestro cutis con una buena rutina facial?

Eso sí, ya que nos ponemos, debemos cumplir con todos los pasos que tiene una buena rutina beauty si queremos mimar a nuestro rostro. Y para ello, necesitamos contar con unos productos de calidad que garanticen buenos resultados al tiempo que cuidan de nuestro rostro. Además, cuando descubras los beneficios que te aportan estos cosméticos, querrás seguir manteniendo esta rutina de forma frecuente. Y, créenos que entendemos que no siempre se disponga del tiempo, pero ya te aseguramos que los resultados merecen la pena. ¿Quieres descubrir una rutina perfecta de la mano de los cosméticos de Sephora?

Una rutina ideal... ¡para un día sin obligaciones!

- Para empezar, apostemos por una limpieza suave... con un jabón textura mouse. Para que al frotar no dejemos manchas rojas ni erosionemos la piel, qué mejor que apostar por un cosmético cuya espuma untuosa y ligera limpia y purifica con suavidad todo tipo de piel. ¿Ya has probado el de Caudalíe?

Jabón textura mouse de Caudalíe. Sephora

- … y como tenemos tiempo: ¡que no falte una buena exfoliación! Para ello, este tónico de Youth de People es ideal: es un triple acción que combina el concentrado de ácido láctico al 8% con el ácido glicólico al 3% para refinar la textura de la piel, la apariencia de los poros y mejorar el tono de la piel.

Tónico de Youth de People. Sephora

- Una mascarilla para dar elasticidad a la piel. La formulación de este producto contiene colágeno y péptidos botánico que promueven la elasticidad, la firmeza y el efecto suavizado de la piel.

Mascarilla de colágeno de Pixi. Sephora

- Es hora de un sérum enriquecido con Vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a preservar y unificar la piel... ¡y la fórmula de este de The Ordinary contiene un 23 % de ácido L ascórbico puro de gran estabilidad, ya que no contiene agua!

Serum de The Ordinary. Sephora

- Crema hidratante con antioxidantes. Enriquecida con ácido hialurónico, es perfecta para calmar la irritación y aliviar el enrojecimiento.

Crema de GlamGlow. Sephora

