Del champú sólido al desodorante en crema: cómo aprovechar los Kriim Days para ahorrar un 30% tus favoritos

Septiembre es el mes de volver a las buenas costumbres. La imposición de la rutina, con la Vuelta al Cole de pequeños y mayores, trae consigo la recuperación de una alimentación sana y equilibrada, de las sesiones deportivas matutinas para comenzar la jornada con otro espíritu y, también, de nuestros momentos de autocuidado beauty. Si bien es cierto que en verano hemos intentado ser constantes con la crema hidratante y el protector solar para asegurar un buen bronceado, también lo es que ni si quiera nos hemos dado cuenta de que algunos de nuestros cosméticos favoritos se han agotado. Y, ahora que somos conscientes, la verdad es que no queremos empezar el curso sin ellos.

Si entre tus must se encuentran las propuestas de Kriim, una de las marcas orgánicas favoritas de nuestro país, debes saber que está celebrando unos días promocionales que vas a querer aprovechar. Todos los productos de su catálogo están rebajados un 30% para que puedas conseguir tus favoritos a precios muy competitivos, desde sus archiconocidos champús en pastilla hasta su línea Rvolut para el cuidado facial. Sin olvidar, por supuesto, otro de los productos que seguramente habrás visto y deseado vía redes sociales, la loción para reafirmar y estimular la combustión de grasa corporal que, por ejemplo, pasa de costar 24 euros a ser tuyo por 17. Eso sí, no tardes mucho en escoger qué incluyes en el carrito de la compra, ¡porque Kriim no va a estar siempre con descuento!

Nuestros favoritos son...

Crema solar con protección SPF30 y efecto glow. En vez de pagar por 29 euros, ¡te lo llevas por 20,30!

Fácil de extender y con un acabado brillante. Kriim

Desodorante en crema con aroma a mandarina. En vez de pagar por e14,50 euros, ¡te lo llevas por 10,15!

Su efecto es duradero y agradable. Kriim

Champú sólido neutro. En vez de pagar por 8,50 euros, ¡te lo llevas por 6!

A diferencia de otras fórmulas, ¡esta hace espuma! Kriim

Mascarilla de noche revitalizante con efecto iluminador. En vez de pagar por 31 euros, ¡te lo llevas por 21,70!

Una pequeña ayuda para despertarse radiante. Kriim

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Kriim y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.