Del cepillo IO de Oral B a la recortadora de barba 10 en 1: Amazon rebaja hasta un 47% los productos estrella de Braun

¿Qué tienen en común una recortadora de barba y un cepillo de dientes eléctrico? Aparentemente poco. Ambos son aparatos que nos facilitan el cuidado personal y la higiene bucal, y que se han convertido en imprescindibles en nuestra rutina diaria. Pero si buscamos calidad y eficiencia encontramos un denominador común, la marca Braun que ha conseguido colocar sus productos entre los mejor valorados por los usuarios. De sobra son conocidos sus cepillos Oral B con su cabezal redondo o su amplio catálogo de afeitadoras y depiladoras con modelos para todos los bolsillos. Además, solo durante unos días, sus productos más populares están rebajados en Amazon y los descuentos alcanzan casi el 50% en algunos modelos. Es la oportunidad perfecta para renovar nuestros gadgets preferidos al mejor precio.

El escaparate de rebajas de la Semana Oral B y Braun está lleno de grandes oportunidades, tanto si buscas un aparato de gama alta con las últimas innovaciones tecnológicas para el cuidado personal, como si tu presupuesto es algo más reducido. Los cepillos con descuento de Oral B, por ejemplo, incluyen desde el novedoso IO 9 con tecnología magnética y estuche de carga, al modelo junior para los más pequeños. También hay otros productos Braun rebajados como la depiladora de luz pulsada Silk Expert Pro 5 con un ahorro de casi 200 euros, o la recortadora de barba 6 en 1 más valorada en Amazon que, con la rebaja, cuesta poco más de 20.

Las ofertas más interesantes

- Más de 80 euros de ahorro con el cepillo dental IO 8 de Oral B. En 20deCompras hemos encontrado una de las las ofertas más destacadas de esta Semana Braun y Oral B de Amazon en el cepillo eléctrico IO 8. Este modelo pertenece a la gama alta de la marca y cuenta con tecnología magnética que añade microvibraciones a su cabezal redondo para una limpieza más profunda. Además, este aparato aprovecha la inteligencia artificial que reconoce nuestro estilo de cepillado y nos guía para no dejar ninguna zona sin limpiar.

El modelo iO 8 de Oral B. Amazon

- La recortadora de barba Braun 10 en 1 por menos de 60 euros. Este modelo lavable y resistente al agua es el set de estilismo masculino definitivo. Con sus diez accesorios permite recortar cualquier longitud de vello (de la cabeza a los pies). Incluye un peine de precisión para un recorte perfecto en del bigote y la barba. Su batería de litio permite 100 minutos de funcionamiento ininterrumpido.

La maquinilla de Braun 10 en uno. Amazon

- Cabezales rebajados para todos los modelos Oral B. Los descuentos alcanzan también a los recambios. El envase de 12 cepillos Cross Action tiene un ahorro de más de 22 euros. Estos cepillos son compatibles con los mangos de cepillos Oral-B clásicos. Pero, si necesitas recambios para el modelo IO, también puedes encontrarlos con rebaja.

Recambios de cabezales Cross Action. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.