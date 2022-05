Deja de gastar dinero en bastoncillos desechables: este es el invento de silicona que durará más tiempo (¡y por solo 14 euros!)

La mayoría de personas saben que si se llena de cerumen el canal auditivo puede ocasionar tapones en los oídos y problemas auditivos, sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que la autolimpieza (que se genera al hablar o masticar) es el mejor método para que no se acumule en exceso la llamada cera. Por eso, los expertos aconsejan acudir a un especialista cuando el cerumen se ha acumulado demasiado, no obstante, en casa debemos tener una buena limpieza de nuestro oído y de la ¡oreja! La cual empieza por no dejar húmeda esta parte de nuestro cuerpo tan delicada, por lo que, los hisopos, aunque no se recomiendan para introducir dentro del canal auditivo porque pueden empujar la cera hacia el interior y causar daños, sí se recomiendan para los pliegues de la oreja y para el oído externo. Al salir de la ducha, por ejemplo, podemos usarlos para limpiar (¡y secar esa zona, que no es aconsejable que se quede mucho tiempo húmeda!).

Pero, comprar todos los meses packs de hisopos (fabricados con algodón y plástico) puede no ser beneficiosos ni para el bolsillo ni para el medioambiente. Por eso, ha nacido esta nueva propuesta que, seguro, te encantará. Los bastoncillos reutilizables con numerosos usos, de hecho, el modelo que hemos destacado desde 20deCompras está especialmente diseñado para retoques de maquillaje. Se trata de una alternativa reutilizable, sostenible e higiénica a los hisopos de algodón. Además, este paquete doble incluye unos tips básicos para oídos y de belleza.

Y en cuanto a su diseño es innovador y de alta calidad, ya que el hisopo reutilizable está hecho de un núcleo de nailon rígido y compacto con silicona médica flexible y suave en cada extremo. Unos artículos, en resumen, sostenibles y ecológicos, que se pueden limpiar fácilmente con agua y jabón o, incluso, con alcohol isopropílico.

Están especialmente diseñados para retoques de maquillaje. Amazon

Cero residuos

LastSwabs ayuda a eliminar de tu vida los productos de un solo uso, ya que como destaca la marca: "Cada año, se consumen y se desechan billones de productos plásticos de un solo uso". Y, además de luchar contra los millones de hisopos que desperdicia una persona, esta opción se convertirá en un imprescindible para tu neceser de maquillaje, ya que puede servir para quitar el exceso de rímel en los párpados, para corregir errores con las sombras de los ojos o eliminar el exceso de maquillaje, por ejemplo. Hasta tendrá resultados eficientes retocando el maquillaje ya seco en nuestro rostro.

