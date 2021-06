¿Debo hacerme un test COVID para viajar por España y el extranjero este verano?

En breve llega el verano y, con ello, las ganas de vacaciones y, por qué no, de viajar y disfrutar de entornos que no solemos visitar. El problema es que actualmente hay restricciones de movilidad entre diversos países del mundo debido a la pandemia de Covid-19 en la que estamos inmersos. Así, hoy en día hay países donde se prohíbe la entrada de viajeros con origen España; otros simplemente te solicitan un test negativo las 48-72 horas anteriores, o bien una cuarentena nada más llegar y no recomiendan viajar, entre otras medidas.

En nuestro país, además, aquellas personas que deseen viajar a las islas Baleares o las Canarias, si no cuentan todavía con vacuna puesta, deberán entrar a las islas con una prueba negativa de infección activa de coronavirus SARS-CoV-2. Según la normativa canaria, los test negativos deben realizarse en las 72 horas previas a su llegada. Baleares, por el momento, reclama tanto los antígenos como las PCR en las 48 horas antes de llegar a las islas, y a quienes proceden de comunidades con una incidencia acumulada a 14 días superior a 60 casos por 100.000 habitantes. Además, en esta comunidad autónoma, de no acreditarse la prueba Covid en el origen deberán hacerse una en las 48 horas posteriores a su llegada y guardar cuarentena hasta conocer el resultado.

Por otro lado, si queremos prevenir y disfrutar de unas vacaciones tranquilos con nuestros familiares, puede ser un buen momento también para realizarnos los test Covid. Según explica Juan Pedro Portell, director del Área de Salud Laboral de Quirónprevención, empresa de prevención de riesgos laborales de Quirónsalud, el riesgo cero no existe pero actualmente podemos minimizar posibles contagios o la propagación del virus.

“Actualmente existen diferentes tipos de test que nos permiten saber en qué situación está cada individuo en referencia al virus, y también el grado de inmunidad desarrollada en caso de haber superado la enfermedad o haber recibido la vacuna”, explica Portell.

Radiografía de los test Covid hoy en el mercado

Con ello, a día de hoy “la prueba estrella” para detectar la infección por SARS-CoV-2 es la PCR nasofaríngea “por su alta sensibilidad del 98%”, según destacan las expertas del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, Pilar Sánchez de la Blanca Ortega y Marisol Morata Martínez. Se realiza mediante la introducción de un bastoncillo alargado por las fosas nasales hasta la faringe, recogiendo las secreciones de la mucosa. Sus resultados se obtienen en un plazo inferior a 24-48 horas y no es necesario acudir en ayunas, según apuntan.

Sin embargo, advierten ambas especialistas, la PCR por sí misma no diferencia el estadio de la enfermedad (inicio, fase aguda o fase de recuperación). “Si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba”, explican.

Asimismo, y para facilitar su realización de forma menos molesta, también existe la posibilidad de realizar la PCR en saliva. “Es una prueba de elevada sensibilidad y de elección para diagnóstico de infección activa. La gran ventaja de esta prueba es la comodidad de la extracción, ya que se podrá hacer desde el propio domicilio y sin necesidad de una extracción invasiva. El kit contiene todos los elementos y las instrucciones para realizar la extracción y el posterior envío al laboratorio”, añade el especialista de Quirónprevención.

Con esta prueba, el proceso de extracción apenas dura entre 2 y 5 minutos para obtener unos resultados “fiables”, según insiste, y sobre el que hay que tener en cuenta algunos detalles, tal y como detalla: antes de la toma de muestra es importante seguir las siguientes indicaciones; limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua treinta minutos antes de la toma de la muestra; no se debe comer, beber, fumar o mascar chicle durante este tiempo de treinta minutos; retirar la pintura de labios y cremas.

Otra de las pruebas más empleadas y solicitadas junto con la PCR es el test rápido de antígenos. Detecta el virus desde inicio del contagio con una alta fiabilidad del resultado. “La principal ventaja de esta nueva prueba es la rapidez con la que se obtiene el resultado (15 minutos). La toma de muestra es nasofaríngea y no es necesario acudir en ayunas”, agrega Portell.

Asimismo, a juicio de la doctora Sánchez de la Blanca, de Ruber Juan Bravo, otra ventaja es la elevada sensibilidad en los primeros días de la infección: “La sensibilidad en los pacientes sintomáticos es muy elevada y cercana al 100%. Esto permite un diagnóstico urgente de aquellos pacientes con sintomatología y sus contactos”.

Ahora bien, añade la doctora Marisol Morata, también de Ruber Juan Bravo, un resultado negativo en estos casos no necesariamente indica ausencia de infección activa, ya que el contagio podría haberse producido hace más de 7 días y no detectarse, y tampoco excluye que el paciente haya estado expuesto al virus.

En el caso de sospecha de una infección pasada se recomienda el estudio serológico de anticuerpos, según valora la experta. Con el análisis de una muestra de sangre el objetivo es buscar y cuantificar los anticuerpos producidos frente al virus. No es necesario acudir en ayunas y los resultados se obtienen a las 24-48 horas.

“Nuestro sistema inmune tiene una forma de detección de agentes externos que es la generación de anticuerpos, que se denominan inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son proteínas que reconocen, captan y bloquean los virus para que las células del sistema inmune puedan reconocerlos y eliminarlos”, explica por su parte el doctor Jordi Robert, jefe de Sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari Dexeus.

Hoy en día también se están realizando serologías postvacunación, ya que tras tres semanas de la última dosis de la vacuna se puede detectar, mediante la realización de esta prueba cuantitativa de anticuerpos, la efectividad de la misma.