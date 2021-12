Por qué deberías cambiar tu mascarilla a medida que se propaga la variante ómicron

La llegada de ómicron ha supuesto un destacado cambio en las medidas sanitarias vigentes para frenar la expansión del coronavirus. En España, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores.

La doctora Leana Wen ha analizado la situación actual con respecto a las mascarillas en declaraciones para CNN: "Las mascarillas de tela son poco más que decoraciones faciales. No hay sitio para ellas con ómicron"

"Necesitamos usar al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas", ha señalado. Esta está recomendada para su uso durante no más de cuatro horas. "Puedes usar una máscara de tela encima de eso, pero no uses solamente una mascarilla de tela".

Matiza que en los lugares en los que haya gran cantidad de gente se "debería usar una mascarilla KN95 o N95" ajustada correctamente tanto a la nariz como a la boca.

La experta considera que es fundamental que la población entienda la relevancia de las mascarillas a través de explicaciones sobre cómo se propaga el virus. "Parece que el principal impulsor de la infección es el aire compartido", declara.

Las mascarillas de tela no pueden llegar a filtrar las gotas pequeñas, provocando un 75% de fugas, algo que sí se consigue con las N95, en el caso de estar correctamente ajustadas.

En el caso de las quirúrgicas, son entre un 5% y un 10% menos efectivas que las N95, a la par que menos duraderas. "Necesitamos promover mejores mascarillas de alta calidad en todas partes, porque en este momento una mascarilla de tela de una sola capa no es suficiente contra ómicron", reconoció el doctor Jerome Adams.

Con ómicron se ha experimentado un gran aumento de los contagios en todo el mundo, aunque aún sigue siendo "desconocida". Por ello, es fundamental el uso de unas mascarillas eficaces.

"Si se necesita menos virus, o si una persona que está infectada está expulsando más virus, entonces el papel de una mascarilla sí que puede reducir la cantidad que realmente estás respirando, obtendrás más tiempo", asegura la doctora. "Si necesitabas 1.000 partículas virales para infectarte y estás usando algo que reduce el 50% de ellas, tardará el doble de tiempo para llegar a esas 1.000. Si usas una que es un 90% eficiente, tomará al menos 10 veces más tiempo antes de que te infectes cuando estás cerca de alguien (que está infectado)".

El doctor Jerome Adams ha aconsejado que la población se cerciore de que son mascarillas de calidad. "Hay un montón de imitaciones que no están certificadas en el lado KN95 de las cosas, que pueden cumplir con los estándares pero no están certificadas para cumplirlo. Y hay otras que claramente no lo hacen", dice.