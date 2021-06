De Lancaster y al 50%: la crema solar de Druni para disfrutar del verano y conseguir un bronceado uniforme

El verano nos encanta: los planes al aire libre, las tardes de piscina, barbacoas familiares... Aunque también hay un claro contra: ¡hay muchos gastos! No solo el destino vacacional escogido logra que la extra vuele más rápido de lo esperado, las compras estivales (¡más allá de las rebajas!) no paran de sucederse. Apostar por un nuevo bañador para jubilar alguno de nuestros modelos más viejos, decir adiós a las sandalias viejas para hacernos con los modelos deportivos que ya son tendencia o buscar una toalla playera que repela la arena solo algunos de los caprichos a los que no podemos resistirnos. Pero, todo hay que decirlo: también hay necesidades en las que invertir, como las cremas.

Protegerse del sol es de obligado cumplimiento durante todo el año, pero en verano, debido a la mayor exposición y de más zonas del cuerpo, lo es más. Por eso, no hay que escatimar cuando se trata de comprar cremas solares, pues la salud de toda la familia es lo primero. No obstante, esto no implica gastar más dinero del necesario, pues son muchos los ecommerce, como Druni, que cuenta con un catálogo muy variado en el que dar con las mejores marcas a precios muy competitivos. Sirva de ejemplo la loción de Lancaster, de 400 ml, que en vez de por 50 euros puedes llevártelo por 25.

Sun Beauty Sublime Tan Velvet Milk Lancaster. Druni

El protector solar Silky Milk SPF30 de Lancaster Sun Beauty ofrece una amplia protección que, además de evitar los efectos negativos de la radiación solar, permite conseguir un bronceado dorado y uniforme. Esto lo consigue gracias a una fórmula única con tecnología Full Light que utiliza el 100% de los rayos del sol con nuestro completo activador de bronceado.

Y con promoción de la segunda unidad al 50%…

Además de este modelo rebajado al 50%, en Druni también tienen activa la promoción de la segunda unidad a mitad de precio en algunos modelos. El descuento se aplica al añadir las dos unidades al carrito. Por ejemplo, al comprar la leche Leche Protectora con factor 15 de Babaria, que cuesta 5,99 euros, puedes conseguir la segunda unidad por tan solo tres euros. De esta forma, por menos de 9 euros tienes 400 ML de protector solar. Lo mismo ocurre con otras propuestas como el Ultra Light Spray Spf 30 de Piz Buin; o el protector solar labial con aloe vera de Babaria, que solo cuesta 2,50 euros.

