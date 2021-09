Curso nuevo: ¡vida nueva! Una de las ventajas de la llegada de septiembre es que podemos apostar por aquellos cambios a los que llevamos tiempo dando vueltas, ya sea uno de los cortes de pelo que van a marcar la temporada o un nuevo estilo de vestir con el que darle la vuelta a nuestro armario. Pero también los cosméticos son sujeto de cambio, sobre todo si hablamos de perfumes y colonias. Y es que, quizá sea un buen momento para dejar atrás la fragancia a la que solemos oler y probar con una nueva que logre captar la atención de quienes nos rodean... ¡empezando por la nuestra! Y es que, ¿a quién no le he pasado que se ha acabado acostumbrando a su fragancia y ya no la huele?

Para que este cambio nos salga al mejor precio posible, desde 20deCompras hemos buscado sets que incluyan varios productos para que podamos llevarnos varios cosméticos con la misma fragancia sin gastar demasiado dinero. ¿Nuestra apuesta? El kit de Yes I Am de Cacharel que Druni ha rebajado a mitad de precio para que por 50 euros puedas disfrutar de este perfume en formato de 75 ml, una minitalla de bolsillo y una crema corporal con la que alargar su aroma. ¿Lo vas a dejar escapar?

Esta fragancia es oriental especiada con una salida chispeante con acordes de frambuesa y mandarina. Druni

De la colonia a la crema corporal

Para que el que lo elija pueda disponer de todo lo necesario para oler siempre a la conocida fragancia de Cacharel, el kit rebajado en Druni incluye tres productos diferenciados con los que conseguirlo.

Para empezar, el protagonista indiscutible: un frasco de perfume de 75 ml con el característico diseño del Yes I Am en forma de barra de labios.

Para completarlo, una crema corporal con notas de la misma fragancia

con notas de la misma fragancia Como detalle, una miniatura de 5ml.

Pero, ¿qué hace tan especial al conjunto? Para empezar, el frasco de colonia destaca por tener un acorde cremoso con notas picantes, ultra adictivas y envolventes, revelando un corazón floral sexy y energizante con notas picantes. Un aroma llamativo que, además, resulta muy reconocible por lo que rápidamente lo relacionarán con quien la suela llevar. Lo mismo ocurre con la minitalla, pues es una versión de bolsillo de este perfume para que, sin necesidad de cargar con el frasco de 75 ml., podamos oler siempre a nuestra colonia favorita.

Por último, la crema corporal que incluye es perfecta para conseguir potenciar el aroma de Yes I Am y lograr que dure más tiempo, pues ya se sabe que una piel bien hidratada tiene una mejor capacidad para que permanezca más tiempo el buen olor en ella.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Druni y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.