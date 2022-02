¡De 23 a 10 euros!: así es el aceite para el pelo que arrasa en Amazon con más de 38.400 valoraciones

Poder lucir un pelo bonito y de ensueño conlleva un cuidado diario, preciso y, como no, la ayuda de productos de calidad. Hay que tener en cuenta que son muchos los agentes externos que debilitan y dañan nuestro cabello, tanto en invierno como en verano. Por ejemplo, las bajas temperaturas, el sol, el uso del secador o la plancha... Por eso, hacerse con tratamientos de calidad para nuestro cabello garantizará que luzcamos una melena como Rapunzel o Simba.

Si nunca te has preocupado en exceso por tu pelo y este invierno lo has empezado a notar seco, sin brillo o dañado, tranquilo o tranquila, ahora estás de suerte porque en Amazon han rebajado un tratamiento pionero que está arrasando entre los usuarios. Se trata de un aceite pionero para el cabello seco y dañado, que puede utilizarse para acondicionar y peinar con facilidad. El tratamiento Moroccanoil contiene aceite de argán, su ingrediente estrella, que ha conseguido convertirlo en una obsesión en todo el mundo.

Si te estás preguntando cómo puede ayudarte este tratamiento, la respuesta no te dejará indiferente, ya que Moroccanoil ayuda a desenredar, controlar el encrespamiento y, además, acelera el tiempo de secado para que no tengas que dañar en exceso tu cabello con el aire del secador, por ejemplo. No es de extrañar, por tanto, que tenga ya más de 38.400 valoraciones en Amazon de clientes que ya lo han probado y comprobado que deja el pelo suave, liso y con mejor manejabilidad. Sin olvidar que controla el encrespamiento y los vuelos, a la vez que imparte brillo.

El tratamiento Moroccanoil contiene aceite de argán. Amazon

¿Cómo se aplica?

El tratamiento Moroccanoil se puede aplicar de dos maneras distintas. La primera es sobre nuestro cabello húmedo, desde la mitad de su longitud hasta las puntas para preparar el pelo antes del secado. Después, podremos peinarlo y secarlo como de costumbre, porque nuestro cabello estará preparado.

Sin embargo, también podemos aplicarlo cuando el pelo esté seco, de igual forma: desde la mitad hasta las puntas. De esta forma, eliminaremos el encrespamiento y lo protegeremos cuando salgamos a la calle de factores ambientales, como el sol, el viento o el frío.

