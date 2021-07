La crisis global provocada por la Covid-19 ha acelerado la transformación digital de múltiples sectores, y ha cambiado la dinámica de muchos servicios en los que la presencialidad era hasta entonces casi indiscutible. Y la sanidad, como no podría ser de otra manera, no ha vivido ajena a esta situación, intensificando el desarrollo de nuevas vías de comunicación con los pacientes que ya se habían puesto en marcha antes de la pandemia, pero que con ella se han convertido en imprescindibles. Ha sido el auge de las consultas no presenciales y del desarrollo de aplicaciones para que los pacientes puedan llevar desde su móvil un seguimiento estricto de todo lo relacionado con su salud. Servicios que cuentan con múltiples ventajas como la flexibilidad de horarios, la capacidad de poder realizar consultas desde cualquier lugar, un seguimiento más cercano en caso de patologías crónicas, la reducción de la espera y un amplio margen de trabajo, siempre que no sea necesaria una exploración física.

Como prueba de ese impulso de la telemedicina, grandes grupos hospitalarios como Quirónsalud, líder en nuestro país, ha superado el millón de actos médicos no presenciales en el último año y su portal para pacientes ‘MiQuirónsalud’ cuenta ya con más de 3,5 millones de usuarios, alcanzando cifras récord de uso durante la pandemia: 1,8 millones de informes médicos descargados, más de 200.000 citas agendadas y 100.000 consultas digitales cada mes.

Y en un paso más por su apuesta por la transformación digital, la compañía acaba de poner en marcha los Planes Quirónsalud Connect a través de Hospital Quirónsalud Digital, con el objetivo de implementar nuevas y mejores formas de prestar servicios de salud apoyándose en medios digitales. “Queremos romper barreras físicas y salir al encuentro de nuestros pacientes, monitorizando su salud de forma proactiva y ofreciéndoles un servicio integral y de confianza”, asegura el doctor Francisco José Perales, director médico de esta iniciativa.

"Queremos romper barreras físicas y salir al encuentro de nuestros pacientes"

Para ello, a través de este nuevo Hospital Digital el paciente tiene consulta telefónica y videoconsulta médica inmediata las 24 horas del día, con acceso rápido y sin cita previa a los expertos de la compañía; o un chat por especialidades con un prestigioso equipo de profesionales preparados para ofrecer apoyo psicoemocional, nutrición y dietética, orientación en el embarazo, sexología, consejo médico por Covid-19, cardiología, alergología y oftalmología, entre otras.

Además, los usuarios también tienen a su disposición conexión inmediata digital-presencial con Urgencias Connect, desde donde “los especialistas de Quirónsalud realizan una valoración y triaje telefónico facilitando la continuidad asistencial en urgencias, la disminución de los trámites y el conocimiento previo de la sintomatología”, explica el doctor Perales. Todo ello, además, con el asesoramiento de un gestor telefónico personal disponible las 24 horas del día que ayuda a resolver las dudas o consultas que puedan surgir, así como en la concertación de citas.

Actualmente Quirónsalud ha puesto a disposición de sus pacientes dos tipos de planes (Quirónsalud Connect One y Quirónsalud Connect Family) y cada uno se puede completar con un chequeo médico adicional centrado en los principales indicadores de salud y orientado a evaluar y prevenir algunas de las patologías más frecuentes. “Además, el hecho de contar con una red de hospitales tan amplia como la que tenemos en Quirónsalud nos permite dar continuidad asistencial a nuestros pacientes en cualquiera de nuestros centros”, apunta el director médico del Hospital Quirónsalud Digital.