¿Cuándo vuelve la regla tras el parto y cómo suele ser?

Después del parto es natural sangrar durante las próximas semanas. Además, el cuerpo se encuentra en pleno proceso de recuperación en el que el tamaño de la barriga vuelve a su estado normal, la flaccidez disminuye progresivamente y el cuello del útero se va cerrando. A esto se le conoce como puerperio y tiene una duración aproximada de 40 días, aunque la regla puede aparecer antes.

En Reproducción Asistida ORG insisten en que la aparición de la regla tras el parto dependerá de cada mujer. Puede que algunas empiecen a menstruar después de que haya pasado 1 mes, pero otras puede que tarden hasta 4 meses en volver a menstruar. No obstante, Nadia Caroppo, especialista en reproducción asistida, alerta de que se puede estar ovulando igualmente.

Las madres primerizas tardan más en volver a tener la regla

Aunque, de nuevo, cada cuerpo es distinto, sí es verdad que las madres primerizas suelen tardar más en volver a tener la regla, tal y como comentan desde Reproducción Asistida ORG. Además, en todos los casos, debemos tener en cuenta que se produce una serie de desajustes hormonales que son los que provocan que la regla pueda tardar el aparecer, por lo que no hay que asustarse.

Igualmente, informan de que la propia herencia de cada mujer o la cantidad de sangre que se haya perdido en el parto pueden determinar si la regla se terminará retrasando demasiado. Por ejemplo, una mujer que haya perdido mucha sangre durante el parto puede experimentar un retraso en la aparición de la primera menstruación que debería haber vuelto un mes después del último sangrado tras haber dado a luz.

La lactancia influye directamente en la ovulación

Nadia Caroppo explica que las mujeres que le dan el pecho a sus hijos suelen no ovular. De hecho, empezarán a hacerlo cuando las tomas se vayan espaciando gracias a la disminución de la prolactina, tal y como informa. Si tenemos en cuenta que el alimento principal del bebé durante los primeros 6 meses es la leche materna, la regla puede tardar entre entre 4-6 meses en aparecer.

A pesar de que la lactancia puede impedir la ovulación, esto no siempre es así. Hay mujeres que no menstrúan, pero que se encuentran ovulando. Esto se debe a que la menstruación no se ha normalizado todavía. Es por ello por lo que conviene tomar precauciones al mantener relaciones sexuales con la pareja, ya que puede suceder que se produzca un nuevo embarazo.

La primera regla después del parto suele ser abundante

Con todo lo anterior, por lo general las mujeres podrían volver a tener la regla dos meses después de haber dado a luz, aunque existen situaciones en las que esta se puede retrasar durante algunos meses. Asimismo, desde Reproducción Asistida ORG avisan de que esta regla es muy posible que sea abundante y que los síntomas menstruales no sean los mismos que antes de parir.

Esto se debe a que el útero todavía está volviendo a su estado natural antes del parto y a que las hormonas todavía no se encuentran del todo normalizadas. A medida que pasen los meses, la menstruación empezará a ser la misma que antes de haber dado a luz y se irá volviendo más regular.