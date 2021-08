¿Cuál es la temperatura normal en los niños?

¿Es la temperatura normal en los niños igual que la de los adultos? Responder a esta pregunta es fundamental para saber si los más pequeños del hogar tienen febrícula, fiebre o están completamente sanos. Además, hay diferentes formas de comprobar su temperatura, a través de la boca, en la axila o por el recto.

A pesar de los datos que daremos, la Asociación Española de Pediatría (AEPED) deja claro que la temperatura varía mucho de un niño a otro, al igual que de una persona a otra. Con todo, en verano puede que esta sea mucho más alta y que pueda confundirse con febrícula cuando en realidad los niños están sanos.

Entre 36 y 37ºC, esta es la temperatura normal

Los niños siempre deberían tener una temperatura de entre 36 y 37ºC si se utiliza un termómetro en las axilas. Muchos padres creen que cuando los niños tienen 37ºC esto es un síntoma de febrícula, pero en verano es más que habitual que se lleguen a alcanzar esos 37ºC, incluso un poco más.

¿Esta es la misma temperatura que se debe tener en cuenta si se utiliza un termómetro rectal? Lo cierto es que no. En el caso de tener solo un termómetro rectal, la temperatura se considerará normal hasta los 37,5ºC. Se trata de una parte del cuerpo donde la temperatura va a ser algo superior que en las axilas.

En el caso de que lo que se tenga más a mano sea un termómetro para la boca, la temperatura que se deberá considerar normal en esta situación será 37,5 o 37,8ºC. No obstante, no se recomienda demasiado el uso de un termómetro en la boca, ya que los niños no suelen colaborar y la medición puede no ser correcta.

¿Qué pasa si los niños tienen una temperatura por debajo de lo normal?

Si lo niños tienen una temperatura por debajo de los 35 grados por vía rectal, está claro que está sufriendo una hipotermia. Esto suele manifestarse con otra serie de síntomas como piel pálida, temblores y respiración lenta. Para resolverlo, los niños deben volver a su temperatura normal de manera gradual.

Las causas de que esto suceda suelen estar en la exposición al frío sin la ropa de abrigo adecuada o por estar mojado durante demasiado tiempo. Proporcionarle bebidas calientes, un baño con agua tibia y taparlo con mantas será lo mejor para que los niños empiecen a sentirse mucho mejor.

Temperatura corporal alta, ¿cómo frenar la fiebre?

Si la temperatura supera los parámetros normales establecidos, estaremos ante una febrícula, si solo se han superado unas pocas décimas o ante fiebre propiamente dicha. Normalmente, hay que empezar a preocuparse cuando el termómetro marca 39ºC o cerca de los 40ºC. Esto es peligroso.

Los medicamentos antitérmicos como el paracetamol y aplicar paños de agua fría en la frente pueden ayudar a que los niños se sientan mejor y la fiebre disminuya con mayor rapidez. También, pueden tomar un baño de agua templada. En todo caso, deben hidratarse con frecuencia.

De todas maneras, como bien quedó claro al principio, es importante siempre tener en cuenta la temperatura normal corporal de cada niño. Hay niños que tendrán la temperatura más alta que otros y eso no significa nada. Solamente en las situaciones en las que esta baje o suba por encima de los parámetros expuestos se deben tomar medidas o, incluso, llevarlos al pediatra.