¿Cuál es la mejor postura para dormir durante el embarazo?

Los problemas para dormir y descansar adecuadamente se van acentuando a medida que la gestación avanza. Esto es algo notorio, sobre todo, durante el tercer trimestre, cuando los dolores de espalda son más fuertes que nunca, es difícil eliminar la retención de líquidos y hay muchas partes del cuerpo, como las piernas, que sufren hinchazón. Por eso, ¿cuál es la mejor postura?

Normalmente, las mujeres embarazadas duermen de lado. Hacerlo bocarriba puede resultar muy incómodo y bocabajo ya es imposible. Sin embargo, existen consejos que pueden permitir un buen descanso que tan importante es durante la gestación, como explican desde el Instituto del Sueño. De esta manera, la mujer embarazada se sentirá con más energía y mucho mejor.

Conviene dormir sobre el lado izquierdo

Dormir de lado es la mejor postura durante el embarazo, sin embargo, las mujeres gestantes pueden terminar sintiéndose incómodas si lo hacen hacia el lado derecho. Esto puede parecer absurdo, no obstante, tiene una razón de ser. El lado derecho presiona la vena cava y dificulta que los nutrientes lleguen sin problemas al bebé. Por lo tanto, conviene probar el otro lado.

Esto es algo que aconsejan desde Reproducción Asistida ORG. Además, afirman que dormir sobre el lado izquierdo permite una mayor oxigenación del útero materno. Todo esto favorece al bebé, pero también a la madre. Pues, al final, se encuentran conectados y si el bebé que llevan en su interior está incómodo o no está recibiendo los nutrientes adecuados, el descanso será peor.

Hay que elegir bien la almohada y el colchón

Conseguir adoptar una buena postura para dormir puede ser más fácil si la almohada y el colchón favorecen un buen descanso. Para lograrlo, la almohada debe permitir mantener las cervicales apoyadas en una posición cómoda, ni muy arriba ni muy abajo. Las almohadas ergonómicas son ideales para conseguirlo, ya que además se adaptan a la forma de la cabeza.

Otro detalle que no se debe pasar por alto es el colchón. Si no es firme, el cuerpo puede hundirse y provocar que aunque se adopte la postura del lado izquierdo aparezcan contracturas o dolores de espalda. Esto es algo que una mujer embarazada no necesita, por lo que el colchón debe ser firme, no excesivamente duro. De esta forma, el descanso durante la gestación será mejor.

Se pueden comprar cojines corporales

Los cojines son indispensables para poder disfrutar de un mejor descanso cuando se está embarazada. Hay algunos que son corporales y que tienen formas ergonómicas que se adaptan al cuerpo, por ejemplo en media luna. Este tipo de cojines permiten mantener las piernas separadas, la cabeza apoyada en una posición adecuada y mejorar notablemente el descanso.

Además, los cojines corporales también ofrecen un apoyo para la barriga que en el último trimestre puede molestar algo más. Este recurso permite adoptar una adecuada postura para dormir durante el embarazo y ayudan a que las mujeres en periodo de gestación descansen lo mejor posible. En el caso de no disponer de estos cojines, se pueden usar los normales que se tengan por casa.

El descanso es fundamental y hay que cuidarlo, sobre todo, durante el embarazo. Se trata de una experiencia única que puede causar incomodidad y dolores en el cuerpo a veces que no son fáciles de subsanar. Los consejos anteriores pueden ayudar a mejorar, un poco, el descanso durante la noche.