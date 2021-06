Crea tu rutina de 'skincare' perfecta con The Ordinary

Seguro que has escuchado antes este nombre y es que The Ordinary ha supuesto una revolución para el mundo skincare entre los jóvenes. Lleva años en activo en el mercado, pero gracias a redes sociales como TikTok o Instagram se ha ido difundiendo hasta alcanzar la popularidad.

Productos como la Niacinamida, o el ácido láctico son ya imprescindibles en la rutina de belleza y cuidado de la piel de miles y miles de jóvenes. Con un packaging súper sencillo, cero gasto en publicidad, vegano, formulaciones perfectas y un precio más que asequible, The Ordinary se ha metido en el bolsillo a las generaciones más jóvenes y más vulnerables en cuanto a afecciones de la piel se refiere tales como acné, marcas de este, rosácea o manchas.

Sin duda una marca fiel a sí misma que ha logrado grandes cambios en adolescentes, devolviendoles la confianza de ser quienes y como son.

Quizá The Ordinary es actualmente una de las mejores marcas del mercado en su relación calidad-precio. Los consumidores se han rendido a sus pies y estamos seguros de que si los pruebas, tú también. Si no, no pasa nada por equivocarse, la clave de saber que productos funcionan mejor o peor en tu piel es probándolos. Eso sí, su precio es tan asequible que no te dolerá.

Niacinamida

THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% + ZINC 1%. The Ordinary

Si todavía no has oído hablar de ella, ha llegado para cambiarte la vida y la textura de tu piel. Se trata de una fórmula mineral (vitamina B) que está indicada para reducir la aparición de manchas de la piel y la congestión, además de proporcionar el equilibrio necesario para controlar los aspectos visibles de la actividad sebácea. Es decir, evitarás los brillos y la grasa, lo cual ayudará a producir menos acné y a su vez mejora la textura y salud de tu piel eliminando pequeñas manchitas. ¡Un elixir que solo cuesta 5,90!

Ácido hialurónico

Ácido hialurónico The Ordinary

Se recomienda empezar a usar productos más específicos para el cuidado de la piel a partir de los 25 años, para evitar que los signos de la edad y el envejecimiento aparezcan antes de lo deseado.

Este serum de ácido hialurónico es un perfecto hidratante para las pieles más secas, ya que potencia los factores de hidratación naturales y logra proteger la barrera de la piel. Además, son solo 3 gotitas de producto hay más que suficiente. Puedes incluirlo en tu rutina tanto de día como de noche

Vitamina C

Vitamina C de The Ordinary. The Ordinary

La vitamina C se ha convertido en todo un imprescindible para el cuidado de la piel del rostro. Esta crema, además, contiene un 23% de ácido L-ascórbico puro, es decir, vitamina C y un 2% de esferas deshidratadas de ácido hialurónico, lo que lo convierte en un producto super completo. Está diseñado para evitar la aparición de manchas y arruguitas no deseadas así como suavizar la piel y aportar luminosidad.

Limpiador y desmaquillante

Limpiador y desmaquillante. The Ordinary

Existen en el mercado distintos tipos de aceites, bálsamos, aguas micelares o lociones desmaquillantes. The Ordinary también tiene su propuesta. Se trata de una fórmula que contiene principios activos como el escualeno, que elimina eficazmente el maquillaje y las impurezas, dejando así la piel suave e hidratada. Tiene una textura parecida a la de un bálsamo que al calentarlo en las manos o en contacto con la piel se transforma en aceite. Además, está libre de alcohol, jabón, aceites y silicona, por lo que es apto para todo tipo de pieles.

Contorno de ojos

Sérum de contorno de ojos de The Ordinary Sephora

De textura muy ligera destaca entre sus ingredientes principales la cafeína, por ello es perfecto para reducir la apariencia de las ojeras y las bolsas. Contiene una concentración de cafeína del 5% y Glucósido de Galato de Epigalocatequino (EGCG) extraído de las hojas de té verde.

Sin duda The Ordinary es una marca que tiene mucho que contar. Productos sencillos con formulaciones claras y principios activos de calidad. Aprovecha y prueba los beneficios, ¡no te arrepentirás!