Consultorio de Vivienda: "El vecino fuma mucho y se nota en el rellano, yo abro las ventanas pero él las cierra, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA ¿Es legal enviar una convocatoria de junta ordinaria de una comunidad sin firma del presidente y sin firma del administrador?

Aun estando autorizado dicho administrador, ¿se puede enviar sin la copia de los estados económicos y movimientos bancarios? José Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La convocatoria debe ir firmada por el presidente o por el administrador indicando que sigue instrucciones de aquel.

En la junta ordinaria se incluye como punto a tratar y votar la aprobación de las cuentas del ejercicio económico finalizado. La documentación debe estar a disposición de los propietarios para su análisis previo a la junta si lo consideran necesario pero no necesariamente debe enviarse junto con la convocatoria, entre otras cosas, por su volumen.

PREGUNTA Vivo en un ático. Desde hace dos años tengo una humedad en el dormitorio principal causada por una filtración del tejado. Desde el primer día se lo comuniqué a la gestoría que nos administra la Comunidad.

Siempre me dio buenas palabras, pero no hacen nada. He ido varias veces por allí, me dicen que lo van a solucionar pero no inician los trámites. Ya no sé qué hacer. ¿Ante qué organismo puedo poner una queja por la manera de proceder de la gestoría?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las obras de conservación y mantenimiento de los elementos comunes, como es el caso del tejado, deben aprobarse por la junta.

Para ello, diríjase al presidente de la comunidad para que lo trate en la próxima junta y si la situación no permite que se demore más, que contacte con el administrador para que se ejecuten las obras con carácter prioritario.

PREGUNTA Unos vecinos compraron el piso con el que compartimos rellano, el cual está cerrado con una pared delante de nuestra puerta y la salida se encuentra delante de la puerta de ellos.

El caso es que fuman mucho y, cuando abren la puerta, el humo del tabaco invade dicha estancia, el rellano exterior y, algunas veces, también el ascensor, y cuando llegamos a casa hemos de pasar inevitablemente por la atmósfera humeante, que entra además en nuestro piso cuando abrimos la puerta para entrar.

Por tal motivo, dejábamos abiertas las ventanas del rellano exterior pero ellos las cierran incluso de un portazo. Hemos hablado en dos ocasiones con ellos pero el problema persiste, a pesar de las supuestas medidas que nos dijeron que iban a tomar.

Da la impresión de que son muy tiquismiquis y se creen con derecho a todo, negando cualquier derecho a los demás. ¿Qué podemos hacer?, ¿cuál es el sustento legal, si hay alguno, que nos ampara?