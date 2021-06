Consultorio de Psicología: "No tengo amigos de verdad ni con quién hacer planes, con algunos cuatro risas y ya"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Bajones sin explicación

PREGUNTA Ultimamente me dan bajones físicos, consiste en que tengo que parar de hacer lo que estoy haciendo y me tengo que echar a descansar 20 o 30 minutos. Me está ocurriendo a menudo.

El médico de primaria no me da explicación porque "en los análisis no se ve nada". Estoy frustrado por eso. No me sé explicar muy bien, pero es como si mi cuerpo necesitara un reseteo, un impulso, porque me quedo desangelado y sin fuerzas.

No sé si alguna vez le han comentado algo parecido, porque no sé si la causa es física o puede haber algo más. En cuanto a mi vida personal, pues no tengo preocupaciones relevantes, tengo mujer y dos hijas y todo va más o menos por buen camino. Un saludo. Ignacio.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En principio, no parece que sus síntomas se correspondan con un estado de ánimo bajo, ni con una crisis de ansiedad; por lo que convendría seguir explorando a nivel neurológico. Si estos episodios se siguen repitiendo, coméntele a su médico de atención primaria que le gustaría que le hicieran un estudio neurológico, para que puedan investigar más profundamente las causas o el origen de estos episodios.

Cómo dejar el alcohol

PREGUNTA Mi doctora me ha puesto a dieta y me ha quitado el alcohol. Pero no sé cómo dejarlo, no tengo fuerza de voluntad. Lo curioso es que no soy bebedor diario, pero sí asocio el viernes y el sábado a beber. Me refiero a cerveza, lo único que tomo.

Tampoco bebo demasiado, pero no sé no pedir la cerveza (la sin alcohol no me gusta). ¿Cómo se puede mejorar la fuerza de voluntad? Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No sólo es un tema de fuerza de voluntad, interviene mucho el autocontrol y la dependencia que, aunque le cueste creerlo, ha adquirido de la cerveza. Usted asocia diversión o pasarlo bien con tomar alguna/s cerveza/s.

En estos casos, en los que seguro que ya lo ha intentado por sus propios medios, conviene pedir ayuda psicológica. Lo que hacemos desde la psicología es realizar una valoración completa (cómo es usted, cómo se comporta, cómo se siente, los pensamientos internos que tiene…) y a partir de ahí elaboramos un “tratamiento muy personalizado”, donde le entrenamos en las herramientas que le permitirán superar esa dependencia y reforzar su “fuerza de voluntad”.

En definitiva, trabajamos su regulación emocional. La buena noticia es que estas herramientas le servirán también para otras áreas de su vida, y fomentarán su autonomía y su seguridad y confianza en si mismo.

La familia tiene su vida

PREGUNTA Soy una chica universitaria que no tiene amigos de verdad, mi círculo de amistades era muy cerrado, nos conocimos en primaria y unas se han ido fuera a estudiar y otras a vivir fuera para siempre. Me siento muy sola, quedo con gente de mi antiguo instituto de vez en cuando pero realmente no son mis amigos con los que pueda confiar o soltarme como verdaderamente soy.

Porque soy muy desconfiada, estando con ellos no tengo conversaciones fluidas o directamente no tengo de qué hablar y eso es un problema. Además, llega el verano y a mi me encanta hacer planes, pero no tengo con quién. Me apoyo en familiares cercanos pero al final ellos tienen su vida.

Estoy en busca de trabajo para así entretenerme un rato este verano, pero la cosa está muy difícil. Mucha gente a la que le comento mi situación me dicen que salga y conozca gente, pero aun conociendo gente y llevádome bien con gente de la universidad se queda en eso, en cuatro risas y ya; y tampoco creo que vaya a más, porque cuando es recíproco o la otra persona tiene interés en conocerte se nota.

Dicen que estos deben ser los mejores años de mi vida y que tengo que disfrutar y lo intento, pero con mi situación es complicado. Espero que me puedas ayudar y deje de sentirme tan mal. Melisa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esta es una situación que “padecen” muchas personas jóvenes. Es como si el paso de unas risas a poder quedar y hacer planes juntos pareciera como escalar una montaña rocosa.

Conviene trabajar tus HHSS (habilidades sociales), tu relación y comunicación con los demás, subir tu autoestima, fortalecer tu confianza… El tema está tan extendido, que hay cursos y talleres específicos para trabajar las HHSS, y en ellos no te vas a encontrar a gente “rara”, verás que son personas como tú, que quieren mejorar sus relaciones sociales y su confianza en ellas mismas.

Otra opción es trabajarlo a nivel individual. En estos momentos, las consultas de psicología las tenemos llenas de personas entre 18 y 30 años que nos piden trabajar estas áreas.

En el libro coordinado por el psicólogo Ángel Peralbo '¿Qué hago con mi vida? De la revolución de los 20 al dilema de los 30', verás muchos casos parecidos al tuyo y, lo más importante, cómo evolucionaron positivamente.