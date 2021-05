Consultorio de Sexo: "No puedo evitarlo, acabo acostándome con otras personas casi sin querer, necesito otro rumbo"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Celos y liberación

PREGUNTA Llevo casi 20 años con mi pareja y acabo de descubrir que me está siendo infiel. El caso es que lejos de enfadarme soy consciente de que desde que esto ocurre nuestras relaciones sexuales han mejorado. O revivido mejor dicho.

Y ahora no sé cómo actuar. Por un lado siento celos, pero por otro liberación. A ratos querría matar a la persona con la que me está siendo infiel y a ratos quiero decirle que lo sé todo y que hagamos un trío o quizá intercambio de parejas. No sé qué me aconseja, porque quiero aclarar esta situación. Raúl.

RESPUESTA DEL EXPERTO Estáis en un marco estable de relación y las circunstancias de convivencia y de intimidad van cambiando a medida que se cumplen años; ello ha provocado la curiosidad de tu mujer para explorar nuevos caminos eróticos.

Una exploración que ha tenido una repercusión positiva en el ámbito erótico de vuestra relación y que ha provocado en ti una mezcla de sentimientos y sensaciones contrapuestos.

Mi sensación es que estáis en una fase relacional que requiere una conversación para evaluar vuestra vida erótica, explorar las necesidades y fantasías eróticas de cada uno y exponer los miedos en su caso.

Entrar en un marco erótico liberal, donde las parejas buscan personas con quienes compartir cuerpo y no corazón, requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y que permita valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

Hecha esta reflexión, es importante que vuestra relación de pareja mantenga un buen tono en las diversas esferas: emocional, erótica y de convivencia, además de asumir la inevitable gestión emocional de las inseguridades personales y/o celos.

Si tras la conversación os mantenéis en la duda, sugiero consultéis a un profesional de la Sexología de vuestra zona para que os asesore y pueda valorar si esa posibilidad de innovación en el terreno erótico puede reportar más beneficios que perjuicios a vuestra dinámica relacional.

Sin orgasmo

PREGUNTA Por más que me masturbo no consigo llegar a “correrme”. No consigo que nada ni nadie me excite y cada vez vivo más obsesionada, ¿qué puedo hacer? Alejandra.

RESPUESTA DEL EXPERTO La respuesta sexual humana incluye 5 fases básicas y habitualmente correlativas: deseo, excitación, tensión, orgasmo y relajación.

El orgasmo es una experiencia de placer subjetiva y personal con traducción física objetiva.

Placer y orgasmo no son sinónimos; de modo metafórico diría que el placer es una buena película y el orgasmo una escena interesante de la misma.

Hechas estas consideraciones, te comento: No especificas tu edad ni si tus dificultades de excitación o de no llegar al orgasmo se han instalado recientemente o siempre te han ocurrido y es ahora cuando te preocupan.

Si ambas situaciones han ocurrido recientemente habría que evaluar tu estado de salud y preguntarte si has empezado a tomar alguna medicación que tuviese algún efecto colateral sobre tu respuesta sexual.

Te aconsejo un asesoramiento sexológico profesional que permita esclarecer la causa concreta de tus dificultades eróticas y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita recuperar tus sensaciones perdidas.

Terceras personas

PREGUNTA Acabo de iniciar una relación y no quiero que me pase como siempre, que soy incapaz de ser fiel y termino perdiendo a mis parejas. No puedo evitarlo, termino acostándome con terceras personas casi sin querer.

Pienso que sexualmente la persona con la que estoy no me llena y que hay alguien ahí fuera más convincente en la cama, y acabo siendo infiel.

Me ha pasado ya con tres parejas. Los cuernos no han sido el motivo de la ruptura (ninguna se enteró), pero el caso es que busco fuera lo que, en teoría, tengo ya en casa. Necesito cambiar de rumbo. Luis.

RESPUESTA DEL EXPERTO Te voy a responder con un esquema didáctico que denomino: “círculo del amor”. Para llegar al amor hay que poner “gasolina” y la gasolina en el amor es el deseo; cuando se desean a varias personas entramos en fase de “atracción fatal”, hasta que un día ese deseo se hace exclusivo para alguien y entramos en la fase de enamoramiento.

El enamoramiento es una estado pasajero (una emoción), donde nunca hay que tomar decisiones; dura poco tiempo: días, semanas, meses o un año, depende de si a la pareja la ves todos los días, cada semana, cada mes o una vez al año; cuanto menos veas a tu pareja más tiempo durará esta fase.

Hasta que concluye de dos maneras, o bien en ruptura o bien pasamos a la fase de amor. Y el amor conlleva dedicación y cuidados.

Personalmente considero que eres una persona que te enamoras de las “sensaciones amorosas y eróticas” que emergen cuando lo imprevisible, misterioso y novedoso irrumpe en tu mente; por eso tus relaciones tienen fecha de caducidad y necesitas cambiar cada cierto tiempo.

Probablemente estés en una época de tu vida en la cual la idea de compromiso relacional y exclusividad erótica está alejada de tus intereses personales y por ello conviene disfrutes de tu momento o bien debas plantearte una relación de pareja en un marco liberal, donde puedas compartir cuerpo y no corazón.