Consultorio de Sexo: "¿Qué puede pasar si aumento mi pecho?, estoy en duda y empiezo a obsesionarme"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Descolocada por introducir juguetes

PREGUNTA Hola Dr. Soy una mujer de 27 años con profundas convicciones religiosas. Llevo dos años felizmente casada con mi marido, desde todos los planos, incluido el sexual; creo, no obstante, que este plano está fallando.

Mi esposo me ha propuesto usar juguetes sexuales, masturbadores, y esto me ha descolocado. Nunca lo habría imaginado. Ahora rechazo los encuentros sexuales (los espacio todo lo que puedo, porque no me puedo negar por completo).

Estoy muy descolocada porque no quiero dar mi brazo a torcer en esto, no quiero nada extraño en las relaciones sexuales. Así me han educado y así ha sido hasta hace bien poco. Estoy muy confundida, necesito ayuda. ¿Debo usar esos juguetes? Como digo, los rechazo. Gracias por su ayuda. Ana María.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo y los gustos eróticos son muy singulares y de carácter biográfico en cada persona, de tal modo que se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica de la relación.

Tu pareja quizá está viviendo, en la actualidad, un momento de su vida en el que vuestra vida erótica está siendo algo predecible y/o rutinaria, y por ello te plantea dinamizar vuestra vida íntima.

Las convicciones religiosas no están reñidas, a mi modo de ver, por la irrupción de juguetería erótica en una marco integrado y estable de relación.

Todas las parejas tienen claro que al amor hay que dedicarse, pero al erotismo también hay que dedicarse. La juguetería erótica puede posibilitar, en vuestro caso, una mayor versatilidad sexual, y como pareja podría ser interesante que te animaras a explorar estas posibilidades.

Eyaculación sin orgasmo

PREGUNTA Soy un varón de 53 años. El otro día, por primera vez, me ocurrió algo que no llego a comprender. Eyaculé sin orgasmo. No fue nada placentero. ¿Es eso posible? A mi pareja también le extrañó. Lo hablamos pero no tengo explicación.

No sé si acudir a un sexólogo, a un profesional, o no darle importancia. Nuestra frecuencia de relaciones ha bajado pero nunca hemos tenido problemas. Gracias y un saludo. Luis.

RESPUESTA DEL EXPERTO Definir el orgasmo es difícil porque es una experiencia personal y subjetiva: en todo caso es una experiencia de placer global con traducciones físicas claras: liberación de tensión sexual, contracciones musculares del suelo pélvico, eyaculación….

El orgasmo es una compleja experiencia vascular y neurológica. Placer y orgasmo no son sinónimos: el placer habla de recorridos amplios y el orgasmo de momentos, metas volantes o final de etapa que no de carrera… El placer sería el conjunto de la fiesta y el orgasmo un momento interesante de la misma.

El orgasmo masculino es lúdico, reproductor y tiene como traducción física la eyaculación; tiene también una traducción subjetiva de placer. Ambos acontecimientos fisiológicos suelen darse de modo cuasi paralelo, aunque no siempre sucede así.

El que te suceda de modo ocasional una eyaculación sin orgasmo y sin percepción de placer (anhedonia erótica) no debería preocuparte; si te sucede de modo persistente y reiterativo habrá que hacer un estudio detallado, valorando como posibles agentes causales: efecto secundario de cirugías pélvicas, iatrogenia farmacológica o disturbios emocionales con bajo tono vital.

Una parte importante de mi anatomía

PREGUNTA ¿Qué consecuencias puede tener un aumento de pecho?, estoy en duda pero me parece una parte importante de mi anatomía. Amigas mías me lo recomiendan, dicen que se sienten más atractivas y que ligan más.

No sé qué hacer, la verdad. Tengo 23 años y hasta ahora no he tenido problemas de relaciones, pero empiezo a obsesionarme. Gracias. Virginia.

RESPUESTA DEL EXPERTO “La imagen que una persona se da delante del espejo no tiene nada que ver con la imagen que da a los demás”; esta frase siempre ha sido un “mantra” en nuestros programas de Educación Sexual.

La idea de trascender a mi cuerpo y entender nuestra singular belleza es un elemento básico en nuestra autoestima y autoconcepto. El modelo y canon estético dominante en la sociedad occidental es inalcanzable y sostenido por una gran industria.

Si bien es cierto que no hay amor a primera vista y sí atracción a primera vista, no es menos cierto que al final una persona elige un proyecto compartido de vida más allá de sus atributos corporales.

Hay diversos estudios que demuestran que tras una cirugía mamaria, por motivos exclusivamente estéticos, no siempre se resuelve el problema de autoestima y emergen nuevas dudas en relación a otras partes del cuerpo.

Por otro lado, los estudios de investigación, que hablan del gusto y preferencias de los hombres heterosexuales nos indican que el tamaño de los pechos no es el detalle corporal más valorado.

No obstante, si finalmente una persona opta por la cirugía estética como herramienta para sentirse mejor, conviene realizarla con profesionales de la medicina cualificados. Mi sugerencia es que la decisión de una cirugía estética debería ser una decisión exclusivamente personal.