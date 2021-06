Consultorio de Sexo: "Mi chico es soso en la cama y no sé cómo decirle, sin que se ofenda, que quiero probar cosas nuevas"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Miedo a la primera vez

PREGUNTA Tengo miedo a enfrentarme a mi primera relación de pareja. No sé si estoy preparado. Ella también es su primera vez y yo le he dicho que no tenga miedo, pero el miedo lo tengo yo. ¿Algún consejo? David.

RESPUESTA DEL EXPERTO Deduzco David, que haces referencia a vuestro primer encuentro erótico, incluyendo el coito vaginal. Cuando una pareja se plantea realizar por primera vez la penetración vaginal, surgen ciertos miedos e incertidumbres derivados de experiencias vividas por otras personas, siendo interrogantes habituales: ¿la primera vez duele?, ¿alcanzaré una buena erección?...

Son razonables ciertos miedos e inseguridades ante cualquier primera experiencia erótica deseada. Si a las expectativas excesivas, se le suman el nerviosismo y los miedos, lo habitual es perder el sentido del juego y acabar con una cierta frustración.

Unas sencillas sugerencias podrán servir para que afrontéis con más tranquilidad vuestra primera experiencia erótica:

1. Habla con tu pareja de vuestros miedos e incertidumbres en relación a estas nuevas experiencias.

2. Pensad en el coito como una posibilidad para ese día, pero no como una obligación o examen.

3. Disfrutad del encuentro y dedicaos a sentir con la pareja y no a intentar hacer sentir a la pareja.

4. Si pensáis en el dolor o en quizá perder la erección, significa que todavía el miedo está ganando al deseo, en este caso lo mejor es prescindir un tiempo del coito vaginal y que exploréis otros juegos eróticos.

Primero, discusión; luego...

PREGUNTA Desde hace tiempo el sexo en pareja sólo surge cuando discutimos. Llevamos años juntos, pero esto no había pasado nunca. Es desde la pandemia. ¿Nos pasa algo o es normal?

RESPUESTA DEL EXPERTO Las discusiones y los conflictos en pareja son sanos y hay que ponerlas en valor porque indican la necesidad de introducir cambios en la dinámica relacional.

Si no hay cierto conflicto de pareja no hay crecimiento relacional, constituyendo una ausencia total de conflicto un indicativo de parálisis relacional que puede derivar en ruptura.

En vuestro caso las “discusiones” os vinculan emocionalmente y de la emoción a la pasión sólo hay dos pasos.

Peor tras la Covid

PREGUNTA Desde que pasé el Covid no consigo rendir en el sexo. Me gustaba dominar y mandar, pero ahora me ahogo y no puedo y me frustro; no consigo dejarme llevar, me sale mi lado dominante y al no rendir me vengo abajo. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO No hay estudios concluyentes en relación a las consecuencias a medio y largo plazo de infección por Covid y la salud sexual.

No especificas ni tu edad ni tu sexo y haces referencia al cansancio que te provoca el encuentro erótico, el cuál limita tu habitual espontaneidad sexual.

Mi sugerencia es que acudas al profesional médico de tu Centro de Salud para que valore los motivos del cansancio, restaures al completo tu nivel de salud y vuelvas a recuperar tu impulso erótico.

Si verificas que tu nivel de salud y tus analíticas correspondientes, entran en parámetros de normalidad y no hay mejoría en el plano íntimo, sugiero acudas a un profesional de la Sexología que diseñe una estrategia terapéutica que haga recuperes tu seguridad anterior.

Quiero arriesgar

PREGUNTA Mi chico es algo soso en la cama. ¿Cómo le digo, sin que se ofenda, que quiero probar cosas nuevas y arriesgadas en el sexo? Siempre quiere lo mismo y me aburre. Fátima.

RESPUESTA DEL EXPERTO Las parejas suelen tener claro que al amor hay que dedicarse para evitar llegar al desamor, pero al erotismo también hay que dedicarse para evitar el desencuentro, la rutina y la distancia íntima.

Ello significa que, aunque se hayan perdido ingredientes eróticos como la chispa, el misterio y la burbuja erótica inicial, hay que cuidar otros elementos como la complicidad, tiempos y momentos de pareja, espacios personales, conversaciones eróticas….y todo para que el erotismo no acabe siendo demasiado predecible.

Es habitual que a nuestro mejor amante, desde el punto de vista erótico, nunca lleguemos a conocerlo; de la misma manera que es habitual que la mejor persona para compartir la vida relacional tampoco se cruce en nuestra vida.

El que tu pareja se haya vuelto “soso” tiene que ver con ambos y eso exige por tu parte no esperar a que las cosas cambien sino pensar que puedes hacer tú para que las cosas cambien.

Una buena conversación sexual, en torno a una cena íntima, podría ser un buen comienzo para intentar dinamizar vuestra relación erótica, explorar nuevos deseos y arriesgaros a ser más versátiles en vuestros juegos eróticos.

Si vuestra dinámica relacional y afectiva es ascendente, pero la esfera erótica no te resulta satisfactoria, os sugiero un asesoramiento con un profesional de la Sexología, tras haberlo hablado previamente con tu pareja.