Consultorio de Psicología: "Tengo un hermano de 33 años y es lo que se llama un hijo parásito, solo sabe pedir y pedir"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Me deja tras 16 años

PREGUNTA Mi novio ha decidido terminar nuestra relación tras 16 años porque dice que no estamos avanzando juntos, que la relación se desgastó, que él quiere avanzar solo, sentirse bien con él mismo para poder tener una relación buena con alguien.

Y me dice que yo con él me voy a estancar, y quiere que yo avance por mi lado. Me dice que me ama y siempre va a sentir cariño por mí, que me va a extrañar mucho, y que ojalá algún diía me cruce y haya logrado todo lo que me propuse.

Que quizás en algún momento la vida nos vuelva a cruzar. Él está yendo al psicólogo por muchas cosas que le han pasado en la vida, se sintió solo mucho tiempo en la relación, y me siento con mucha culpa, por no haberlo acompañado como él necesitaba y haber estado más en su vida y que no se sienta tan solo.

Siento tanta culpa, me imaginé una vida con él y ahora he arruinado todo lo lindo que teniamos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Intenta no sentirte culpable, tú hiciste lo que podías; probablemente son muchas cosas las que se han juntado en su vida, y no tiene sentido que te sientas responsable o culpable por ese cúmulo de hechos y circunstancias.

Ahora está en tratamiento psicológico, y lo que debes hacer es respetar su decisión; es el mejor apoyo que le puedes ofrecer.

A partir de ahí dale tiempo a él, pero especialmente date tiempo y tranquilidad a ti; intenta recuperarte emocionalmente y después llegará la fase en que analices lo que pasó, e intentarás extraer los aprendizajes de esta experiencia.

Lo dicho, muéstrale tu apoyo, tu respeto, tu afecto y deja que siga su evolución. En tu caso, intenta reconciliarte contigo misma.

Un chantajista

PREGUNTA Tengo un hermano de 33 años y es lo que se llama un hijo parásito. Debido a que fue el último de una familia numerosa no se le dio la atención que se debía cuando era niño.

Se le dio todo lo que quería sin ningún esfuerzo, no se le enseñó a trabajar y se acostumbró a pedir y pedir. Quiere llevar una vida normal y de hecho ha tenido un hijo, pero sigue igual sin trabajar y pide a su padre para que le mantenga a él y a la mujer y al crío.

Es muy chantajista para conseguir lo que quiere. Por cierto, que no soporta el llanto de los bebés. ¿Una persona como esta tiene alguna solución? ¿Habrá algún lugar donde se le pueda internar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que la familia, y muy especialmente el padre que le mantiene, reciban terapia psicológica. Con los antecedentes que relata él no tendrá interés en recibir tratamiento, por lo que, en esta situación, lo que hacemos los psicólogos es trabajar con la familia, realizar una evaluación exhaustiva del caso, ofrecerles pautas muy concretas de actuación y orientaciones muy precisas para que pueda empezar a cambiar la situación.

Es probable que haya que “entrenar” a su padre para que sea capaz de no caer en el chantaje y siga sobreprotegiendo a su hermano.

En resumen, intente convencer a sus padres para que empiecen por recibir ellos tratamiento psicológico y, a partir de ahí, cuando su hermano vea que los hechos ya son muy diferentes se dará cuenta que no le queda más remedio que adaptarse a la nueva situación; ese será el momento en que se pueda empezar a trabajar con él.

No den el caso por perdido, pues cuanto más tiempo pase sin actuar, más se cronificará la situación.