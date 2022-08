Consultorio de Psicología: "Veo demasiada complicidad de mi chico con una compañera de trabajo, estoy celosa, no sé trabajar esto"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Cómo terminar una relación

PREGUNTA Tengo un amigo que tiene depresión, lo he escuchado y no he menospreciado su dolor, no me he apresurado a aconsejarlo porque entiendo que las personas que padecen depresión no necesitan consejo sino alguien que los escuche.

He estado con esa persona tres años y ha batallado con la depresión; al principio yo no sabía que tenía depresión pero cuando me enteré no decidí "huír", solo seguí tratándolo como lo trataba antes (sin embargo admito que tampoco sabía qué hacer cuando se tiene a una persona con depresión).

No pretendí ser su salvadora ni rescatarlo de lo que está viviendo. Pasaron los meses e intentó quitarse la vida; le pregunté por qué e hice que el tema del suicidio no sea un tabú para nosotros; ahora está empezando a beber alcohol, le dije que no lo haga y que intente tener un poco de dominio en sus pensamientos negativos.

Lo motivé desde hace meses a buscar ayuda psicológica, y lo sigo haciendo, pero no quiere porque piensa que nada le funciona porque ya fue anteriormente al psicólogo y no vio resultados.

Cuando intento motivarlo y que se esfuerce por salir de su cama o que practique algo que le guste (aunque no tenga ganas y aunque se le haga muy difícil) no quiere hacerlo. Siempre me dice que nunca podrá vencer la depresión.

Siento que esto me está afectando a mí, porque escucho sus problemas y siento que me está influenciando, como que absorbo eso, no ha mejorado y siento que a mí me está estancando esta amistad y no puedo crecer, y me invade mucha desmotivación después de que comparto con mi amigo.

Entonces he pensado en varias ocasiones terminar la amistad pero me da miedo su reacción, no quiero que se haga daño, porque anteriormente ha tenido amigos que no le han correspondido y se ha lastimado cortándose. ¿Debería terminar esa relación? No quiero que piense que lo estoy abandonando y ¿cómo debería decírselo sin sonar indiferente?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es muy difícil la relación con una persona que se encuentra en esa fase de abandono y desesperanza. En el caso de su amigo sería crucial que, al menos, pudiera seguir una terapia farmacológica. Necesita un psiquiatra que valore su caso y pueda ayudarle con la medicación que necesita; este es un paso previo que resulta crucial.

Cuando la medicación haga efecto, sería el momento de poder ayudarle con terapia psicológica. Esa es la mejor ayuda que puede ofrecer a su amigo y, si él se niega, intentar entonces la vía del internamiento, para que le puedan tratar y sacar de esta situación en que se encuentra.

En relación a usted, está haciendo todo lo humanamente posible y, por ello, es importante que no se sienta culpable por lo que él haga o deje de hacer. Recuerde que usted no es responsable de cómo él actúe y que, a veces, hay que coger un poco de distancia para recuperarnos; pues son personas que pueden resultar muy agotadoras, incluso, pueden ser manipuladoras con quienes sienten que están más implicadas.

En el libro 'Recuperar la ilusión' detallo cómo poder salir de estas situaciones y cómo actuar, pero, repito, no se sienta culpable de lo que no depende de usted.

Se despide con frases 'nuestras'

PREGUNTA Mi pareja y yo tenemos treinta y pocos, llevamos casi 7 años de relación estable, conviviendo desde hace más de 5 y acabamos de ser padres.

Somos muy comunicativos y desde el inicio hemos compartido la idea de pareja que queríamos y hemos hablado de los problemas que han ido surgiendo y que en general han sido muy pocos.

Somos los dos personas poco cariñosas con nuestro entorno, aunque entre nosotros lo somos mucho. La relación entre los dos va bien, yo me siento querida y apoyada.

Aun así me siento celosa porque tiene una compañera de trabajo desde hace un año con la cuál hace unos meses empecé a notar que tenía mucho contacto. Se hablan constantemente por whatsap, desde primera hora del día hasta antes de dormir.

Él se despide de ella con frases que yo creía "nuestras". Se mandan fotos incluso cuando acaban de verse... Son actitudes que me recuerdan a nuestra relación. Sumando a todo esto que, tras el embarazo y el parto, que además es muy reciente, nosotros estamos en una etapa de mucha más calma en la que ese tipo de detalles están menos presentes.

Le he trasladado mis dudas y agobios sobre esto, ya que en todo el tiempo que llevamos juntos jamás ha sido así con nadie, ni hombre ni mujer, ni tan cariñoso, ni siquiera con buenas amigas que conoce desde la infancia y con las que se ha ido de viaje y ha hecho vida de amistad.

Me quedo más tranquila cuando me razona y cuenta que no siente nada por ella y que solo es su amiga, pero aún así la relación que tienen me sigue molestando porque veo una excesiva complicidad.

No sé como trabajar esto porque creo que no puedo decidir que relación tienen entre ellos y tengo que aceptarla y aún así pienso que tengo algo de razón ya que siempre hemos hablado de las cosas que considerabamos "faltas de respeto" entre nosotros y algunas está teniendo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una relación de 7 años, con un embarazo y un parto reciente… a veces pasa factura. De hecho, tu sistema hormonal ha experimentado grandes cambios durante el embarazo, el parto, el post-parto… y eso hace que también estés más vulnerable emocionalmente.

De todas formas, es importante que él sepa cómo tú te sientes y cómo, precisamente en estos momentos, necesitas más apoyo y demostraciones de afecto por su parte. No se trata tanto de que él justifique su relación con su compañera (él sabrá hasta dónde llegan sus sentimientos), pero sí que al menos esté más pendiente de ti, en una etapa dónde tú necesitas especialmente su apoyo.

En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo establecer esos “Acuerdos” que os permitan volver a sentiros bien, cómo el embarazo y el parto influyen en las relaciones afectivas y en nuestro estado emocional; dónde están los límites que siempre debemos respetar en una relación, los comportamientos que pueden significar falta de respeto hacia la otra persona…; en definitiva, puede ser interesante que lo leáis conjuntamente, para que podáis profundizar en vuestra situación actual y en cómo poder recuperar de nuevo esa complicidad que teníais. Muchos ánimos.