Consultorio de Psicología: "Veo discutir cada vez más a mis padres, gritos y más gritos y no puedo más, pero no tengo en quién asirme"

Cerrarse puertas

PREGUNTA Mi hijo ha decidido que no quiere hacer la selectividad (EBAU) este año porque dice que no la necesita para el grado de formación profesional que quiere hacer. No conseguimos hacerle entrar en razón para que lo haga. Estamos muy disgustados con su actitud, pero no sabemos reconducirle y hacerle ver que se está cerrando puertas. Se cierra en banda y se pone muy violento. Necesito consejo. Gemma.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esa conducta es claramente de evitación. No quiere esforzarse y su argumentación es que ¡para qué hacerlo si hará FP!. Aquí tenéis que intentar actuar con mucho tacto y pensar en unir la realización de la EBAU con cosas o actividades que a él le gusten.

Ejemplo. Si quieres hacer un viaje este verano o ir de vacaciones a…, tendrás que ganártelo y sólo lo lograrás si te presentas a la EBAU y apruebas el examen.

En la situación que está, seguro que habéis intentando convencerle razonando con él, pero en estas situaciones esos razonamientos no sirven, os desgastan mucho y ellos se cierran por completo. En consecuencia, lo que más le apetezca hacer estas vacaciones, incluso la “paga” que le deis habitualmente, se la tendrá que ganar con hacer la EBAU.

Muchos ánimos y no lo deis por imposible, aunque os amenace con que le da igual; si se da cuenta de que vais a llegar hasta el final y se quedará sin lo que más le apetece, tenéis posibilidades de que ceda.

Un infierno

PREGUNTA Tengo 18 años y le escribo porque mi casa es un infierno. Veo discutir cada vez más a mis padres, que se echan continuamente las cosas a la cara. Gritos y más gritos y no puedo más. Pero no tengo en quién asirme.

Apenas tengo amigos a los que contar algo y soy hija única, no tengo hermanos con los que compartir esto. Les pido que por favor no discutan pero no me hacen caso.

Comienzan en privado, digamos, pero luego son voces por toda la casa. Les he llegado a pedir que se separen. Pero no sé qué pasos más dar, me está afectando mucho, estoy muy triste. Isabel

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tus padres entran en una dinámica que no controlan, y aunque intenten esforzarse, en estos momentos se les escapa de las manos.

Aquí será más práctico que, en lugar de pedirles que no discutan, que se separen…, es mejor que intentes evadirte en esos momentos, para que no te afecten sus discusiones. Si es durante el día y puedes salir a dar una vuelta en esos momentos: hazlo; si esa opción no es posible, te pones unos casos y escuchas música o realizas alguna actividad parecida que te impida escucharles.

Alguna vez también te podrá ayudar grabarte, grabar en esos momentos cómo te sientes, cómo te afecta, cómo desearías que no ocurriera. El hecho de grabarlo, seguro que ya te alivia al menos en parte; pero además, la ventaja de hacerlo es que en un momento en que tus padres estén tranquilos, aprovechas y les pones la grabación para que sean conscientes de hasta qué punto lo pasas mal. Puedes decirles incluso que cuando empiecen a discutir pondrás música a todo volumen y esa será tu señal para que por favor intenten dejar de agredirse.

A nivel personal, algunos libros te pueden ayudar como La inutilidad del sufrimiento o Emociones que hieren, ahí detallo cómo poder actuar en estos casos y cómo poner la mente a tu favor.