Consultorio de Psicología: "He visto a mi mejor amiga besándose con un hombre que no es su marido, se me han roto todos los esquemas"

Hija rellenita

PREGUNTA Estoy muy preocupada porque mi hija está empezando a dejar de comer. No se trata de que lo note yo y que rechace la comida delante de mí, sino que he visto comida escondida en algunos sitios para intentar engañarme, me parece.

Está un poco rellenita, pero poco, en realidad tiene un sobrepeso de 4 o 5 kilos, pero como ve a sus amigas bastante delgadas pues está dejando de comer. No sé cómo abordarla para mostrar este asunto, porque es bastante contestona -es una adeolescente de 15 años- y tengo miedo a su reacción. Gracias por su ayuda. Irene.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El tema puede ser importante, pues muchas adolescentes empiezan con querer perder peso y terminan con TCA (trastornos de la conducta alimentaria).

Es crucial que intenten controlar las comidas familiares: desayuno, comida (si es posible) y cena…; de tal forma que no lo haga por su cuenta y al final no coma o esconda la comida.

En estas edades, las amigas son cruciales. Cuide muy bien si en su ambiente social tiene alguna amiga a la que pueda mostrar su preocupación o, por el contrario, si esas amigas son una mala influencia para su hija en el tema de la comida.

Hable con el colegio (con el/la orientador/a o tutor/a), coménteles su preocupación, para ver qué pueden hacer ellos (en ocasiones, su influencia es decisiva). Por último, si ve que ella no quiere hablar nunca del tema y sus conductas se mantienen, lo mejor es que la vea como aliada, y si le preocupa el tema de perder peso, vayan a un endocrino/a para que sea el especialista quien lo pueda tratar con todas las garantías que necesitamos.

Si se niega a ir al endocrino, entonces pida usted ayuda psicológica. Los psicólogos, en estos casos, empezamos trabajando siempre con la familia y, una vez realizada la evaluación del caso, les damos pautas muy concretas de actuación.

Miedo a salir de casa

PREGUNTA Tengo 38 años y desde hace dos meses experimento una fobia tremenda a salir de casa y no sé por qué. Ocurrió tras venir un sábado de copas en el que no había ocurrido nada especial que me haya afectado.

Fue una noche divertida, como otra cualquiera, sin más. Pero el domingo no fui capaz de salir de casa. El lunes lo pasé fatal solo por el hecho de coger el coche para ir al trabajo (soy administrativo en una empresa de 20 empleados, un trabajo sencillo y llevadero, sin complicaciones).

Allí ya me calmo algo, pero sigo intranquilo. Y todas las mañanas igual. Hasta el punto de que estoy encargando la compra por internet para que me la traigan (vivo solo desde hace seis años, antes viví con mi ex novia durante cuatro, de los 28 a 32).

Mi estado de nerviosismo va a más porque no le veo salida a esto. Agradezco su ayuda. Ángel.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar Ángel que has pasado de un miedo a una fobia. Si ya llevas dos meses en esta situación, eso nos indica que sigue persistente con el paso del tiempo; lo que, cada vez, tus conductas serán más restrictivas y más evitativas. Un claro ejemplo es lo que dices de hacer la compra por internet.

En estos casos, lo que conviene hacer es lo contrario de lo que te apetece; es decir, conviene que salgas y que no evites ninguna salida. En la fase en la que estás, es posible que necesites ya ayuda psicológica para poderlo superar. La buena noticia es que el tratamiento psicológico de las fobias es muy eficaz, desde una orientación cognitivo-conductual.

En definitiva, no dejes pasar más tiempo, porque ahora mismo el tiempo va en tu contra y esa fobia cada vez se hace más resistente.

Tristeza por una infidelidad

PREGUNTA Quería su consejo ante una situación muy difícil con la que me he topado. Por puro azar, hace unos días vi a mi mejor amiga besándose en la calle con un chico que no es su marido (llevan casados 6 años y no tienen hijos) en otra ciudad en la que yo estaba por motivos laborales.

Y por puro azar yo les vi pero ella a mí no (él no sé quién es). Estoy muy decepcionada pero no sé si abordarlo con ella o no o decírselo a su marido, un chico majísimo que no se merece esto.

Se me han roto todos los esquemas con mi amiga, ni por asomo me imaginaba esto de ella. Estoy muy triste. ¿Cómo actúo? Ana.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si es tu mejor amiga, coméntalo con ella y muéstrate cercana y comprensiva; no te erijas en juez de una situación que desconoces.

A veces realizamos juicios de valor precipitados: ¡no lo hagas! Ella merece que la escuches; por otra parte, tú no eres su pareja, y ese es un tema que conviene que quede entre ella y tú.

En definitiva, tu amiga seguramente necesita tu comprensión, no tu hostilidad. Si ella ve que enfocas la situación desde el respeto más profundo, probablemente estará más abierta a tus aportaciones.