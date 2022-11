Consultorio de Psicología: "Soy una mujer de 53 años y nunca he tenido pareja estable, tengo miedo de no encontrarla nunca"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Madre narcisista

PREGUNTA Tengo 23 años y estudio fuera de mi país. Mi madre es extremadamente narcisista, lo sufrí toda mi vida, mi pareja también aunque en un nivel menor.

Él es de mi país y todos los fines de semana me paga el viaje para que lo visite, solo me puedo quedar máximo 4 días. Entonces voy dos días con él y dos con mi mamá. Cuando estoy con él mi madre se enfada conmigo porque no estoy con ella.

Trato de explicarle que es mi pareja y me ayuda económicamente y ella me dice que es ella la que me paga el alquiler (solo eso, con el resto él me ayuda y también trabajo). Me dice que soy una desagradecida. Y cuando estoy con ella mi novio me reclama y dice que estoy muy poco con él y que hable con mi mamá para no ir mucho tiempo a mi casa, cosa que no puedo hacer porque ella es narcisista extrema, le tengo miedo y me amenaza con dejar de pagarme el alquiler.

Es tan frustrante y agotador no poder conformar a ninguno de los dos. Tengo 3 trabajos y aún no me puedo independizar porque no me alcanza. Quiero ser libre y poner límites, espero que me puedan contestar y ayudarme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que trabajes tu asertividad, tu capacidad de afirmación, de defender tus intereses, sin sentirte mal, sin aceptar presiones y manifestando con libertad tus opiniones. En realidad, tu madre y tu pareja, a su manera, se comportan de forma parecida; te presionan y te ponen en una situación muy difícil; no piensan tanto en ti, como en ellos.

En este punto, te podría venir muy bien profundizar en ti, valorarte más, encontrarte cada día más satisfecha contigo misma. En la medida en que tú te sientas mejor contigo, te encontrarás más fuerte para no sentirte tan presionada. Por otra parte, convendría que ampliases tu círculo social, que te relaciones con personas de tu edad donde ahora resides, que disfrutes y te lo pases bien y sientas tanta necesidad de ver a tu pareja y tu madre.

Seguramente te vendrá bien leer algunos libros sobre estos temas. En 'Emociones que hieren' detallo cómo trabajar las relaciones con los demás y en 'Lo mejor de tu vida eres tú', cómo conseguir subir tu autoestima, conocerte mejor y ganar en confianza y seguridad. En definitiva, en la medida en que tú estés más fuerte todo te resultará más fácil y cuando tengas pensamientos muy negativos, no dudes en pedir ayuda profesional.

En el pozo negro

PREGUNTA Soy cabeza de familia pero soy discapacitada en grado alto, casi no salgo de casa por enfermedad crónica; mantengo a mis hijas y yerno.

He perdido a diez familiares, cuatro el año pasado por pandemia y seis este año, en menos de seis meses, entre ellos mi hermana, la única con quien tenía una unión especial, y me siento tan vacía que ya no hago más que irritarme por todo.

Mi vida ha sido trabajo y a parte profesora de fotografía y photoshop durante 15 años sin ánimo de lucro con un alumnado de 41 personas, profesora de informática básica para adultos mayores sin ánimo de lucro pero en sus casas para enseñarles con su ordenador. Si cobraba, era un café con leche con dos galletas

Por la discapacidad absoluta mi vida cambió radicalmente. Solo me dedico a mi casa, impiar cocinar, lavar y nada más. Sé que mi depresión es profunda, ya muchos días no me lavo y lo veo, veo mi hundimiento, pero no tengo fuerza para decir voy a hacer esto o lo otro.

Me siento culpable porque no hago nada. A veces no me acuerdo de comer, de cocinar por las noches y dejar las comidas hechas; ahora compro online comidas congeladas que la familia va comiendo, sacando y calentando y me siento culpable de no hacer la comida. No me hago el dormitorio desde no sé cuándo...

Ya no sé cómo salir del pozo, solo veo negro y soledad, vacío y silencio. Mayte

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando todo lo vemos negro, cuando la persona no tiene fuerzas ni para asearse, ni ganas de conversar con la familia, de comer juntos…, sin duda, la situación es crítica.

Usted ha demostrado mucho coraje, valentía y generosidad en su vida. Es el momento de prestarse atención a usted misma y proporcionarse los cuidados que precisa.

Por lo que relata, necesita apoyo médico y psicológico. Es importante que a través de la medicación y la terapia recupere su mejor versión y consiga volver a disfrutar; en definitiva, volver a vivir.

Dice que lleva años pidiendo ayuda psicológica; usted que conoce muy bien el tema social sabe que hay instituciones y fundaciones que prestan esa ayuda, pero si le cuesta encontrarlas, puede ponerse en contacto con nuestra fundación, para que veamos cómo la podemos ayudar. Le facilito el teléfono de contacto: 910 837 781

También puede ponerse en contacto directamente escribiéndonos a info@fudepi.org, Usted se ha pasado la vida ayudando a personas; y aún sigue haciéndolo con su familia, permítase que ahora le ayuden para que recupere las ganas de vivir y pueda volver a sentirse bien.

Soledad no buscada

PREGUNTA Soy una mujer de 53 años y nunca he tenido pareja estable, en parte porque cuando fui más joven estaba centrada en mis estudios. El tiempo va pasando y tengo miedo de que no vaya a encontrar nunca esa pareja.

A veces miro a mi alrededor y veo que incluso gente de mi edad lo consigue. Este hecho a veces me produce tristeza. El caso es que me apunto a hacer cosas sociales, pero no se está dando esa coincidencia. No sé cómo remediar esta situación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una de las peores emociones es el de la soledad no buscada. En efecto, hay muchas personas, de todas las edades, que tienen como objetivo encontrar pareja y, a su manera, lo pueden conseguir.

Pero también hay muchas personas que se obsesionan con este tema y terminan bajando el listón y aceptando como pareja a personas que, después, con el paso del tiempo, se dan cuenta que cometieron una equivocación muy dolorosa.

En las consultas de psicología cada día atendemos más estos casos y lo que hacemos es ayudar a la persona en este proceso: Ayudarla a conocerse mejor, a saber lo que realmente desea, lo que quiere, las características de las personas con las que desea relacionarse, las líneas rojas que no está dispuesta a traspasar…

En definitiva, es un tema suficientemente trascendente como para buscar ayuda profesional y realizarlo con las mayores garantías.