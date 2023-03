Consultorio de Psicología: "Mi novia me ha dejado porque perdió la chispa, pero yo la veo deprimida, ¿cómo puedo salvar la relación?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Un amigo juega conmigo

PREGUNTA Recientemente, un amigo ha cortado toda su amistad conmigo. Echando la vista atrás y rememorando situaciones y promesas rotas, tengo la sensación de que me estuvo manipulando e incluso aprovechándose de que me moría por pasar tiempo con él.

Sin embargo, él siempre dijo que me encantaba hacerme la víctima y montar un drama de todo. ¿Cómo puedo saber si estuvo jugando conmigo o si está todo en mi cabeza?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Un amigo que te dice que te gusta hacer un drama de todo, no parece mostrar demasiada empatía; no obstante, en esta situación, el mejor comienzo es preguntarte cómo eres tú: ¿te conoces lo suficiente? ¿Eres una persona positiva o más bien negativa? ¿Alegre o con tendencia a la tristeza? ¿Sensible o superficial? … Si profundizas en tu conocimiento, tenderás muy claro si ese amigo era de verdad o estuvo jugando contigo.

En el libro “Lo mejor de tu vida eres tú”, para casos como el tuyo, planteo una serie de preguntas que podrán ayudar para comenzar ese análisis. Por ejemplo:

En el momento actual: ¿te definirías como una persona segura, o insegura?; ¿con confianza, o con desconfianza en ti?; ¿con autoestima alta, o baja?

¿Qué crees que piensan los demás acerca de ti?: ¿te sienten como una persona segura, o como demasiado influenciable?; ¿valiente, o con temor?; ¿perseverante, o inconstante?; ¿alegre, o triste?; ¿con buen humor, o con cierta amargura?

En este punto, intenta hacer dos columnas, en la primera, como ya hemos dicho, apuntarás cómo crees que te ven los demás, y en la segunda, cómo te ves tú realmente. Es importante que no lo hagas a la par, que primero rellenes la evaluación de los otros, y después, con calma y en profundidad, escribas la tuya.

A continuación seguimos profundizando, pero estas preguntas ya son todas en primera persona, para ti.

-¿En qué momento de tu vida sentiste que creer en ti fue clave para superar una situación muy difícil?

-Piensa en una experiencia en la que la falta de confianza en ti te condujo a un fracaso o a un sufrimiento importante.

-Finalmente, ¿qué crees que te falta para creer de verdad, auténtica e íntegramente en ti?

Este ejercicio de reflexión te ayudará a profundizar en tu forma de ser; en lo que te gusta y en aquello que preferirías cambiar; en lo que te hace más feliz o más infeliz; en lo que es urgente y en lo que resulta importante… A partir de aquí, habremos dado el primer paso, el más difícil probablemente, pero también el que más nos facilitará el resto del camino.

Recuerda que creer en uno mismo/a es no hundirte en las dificultades, y no sentirte pequeño/a, inferior, diferente…, sino sentirte bien contigo, aceptándote, queriéndote y valorándote como eres. Si tú te valoras, encontrarás amigos de verdad; si crees en ti, las circunstancias adversas te ayudará a crecer, no a sufrir.

Motivarse sin ganas

PREGUNTA ¿Cómo puedo motivarme para hacer algo cuando no tengo ganas ? Cuando no tengo ganas ni fuerza para hacer algo ¿en qué tengo que pensar para motivarme para hacerlo sin ganas? D. R.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es un tema que planteas muy interesante y te diría que universal, pero conviene tratarlo con mucho cuidado, pues cada persona es única, aunque hay algunos motivadores que podríamos llamar universales.

Intento contestarte con mucha profundidad: ¿Cómo nos motivamos?, ¿hay algo que motive o desmotive a todo el mundo? Si aceptamos el principio de que cada persona es única, entenderemos que a cada persona le motiven cosas diferentes.

Por otra parte, las circunstancias, la edad, el entorno…, también influyen de forma significativa. No nos motiva lo mismo cuando tenemos 18 años que cuando hemos pasado de los 40. De la misma forma, tampoco nos estimulamos igual cuando estamos felices o infelices, pero el principio general es que TODO EL MUNDO PUEDE MOTIVARSE, Y LA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL, lo adelanto ya, ES LA AUTOMOTIVACIÓN (la motivación interior); de la misma forma que EL MEJOR COMPROMISO, ES EL COMPROMISO INTERNO.

¿Cuáles son los principales motivadores? ¿Puedes poner algunos ejemplos? Habrá personas a las que les motive fundamentalmente el dinero, el confort, el trabajo seguro, las posibilidades de promoción o formación, el reconocimiento hacia su labor, los objetivos que puede alcanzar…, y otras que se sientan más atraídas por la seguridad, la capacidad de autonomía, de participación en las decisiones, de compatibilizar su vida profesional y familiar…

Tenemos la célebre jerarquía de necesidades de Maslow. Nuestra motivación vendrá determinada, según el nivel en que estén cubiertas esas necesidades.

Fisiológicas: Son las necesidades fisiológicas básicas, como la necesidad de supervivencia. Necesitamos comer. Ejemplos del entorno: Cuando estas necesidades no están garantizadas las personas aceptan cualquier tipo de trabajo, para satisfacerlas.

Seguridad: La necesidad fundamental es eliminar riesgos. Buscamos seguridad, poder pagar una casa, los colegios de los niños, hacer frente a los gastos habituales…

Sociales: Son las necesidades que implican relacionarnos con los demás. Que estemos socialmente "bien vistos", que podamos desenvolvernos en el entorno que deseamos...

Otra necesidad es la Autoestima: Necesitamos sentirnos importantes. Ejemplos del entorno: El mando intermedio que trabaja 70 horas a la semana para conseguir un ascenso (necesidades de estima).

También es muy importante la Autorrealización: Satisfacción personal. Estar satisfechos con nosotros mismos. Ejemplos del entorno: El voluntario o miembro de una ONG, que regala su tiempo porque se ajusta a su escala de valores. Es lo que de verdad hace que su vida merezca la pena (necesidades de autorrealización).

Según vamos subiendo en la escala, las necesidades y las motivaciones son diferentes.

¿Hay motivaciones que son permanentes? Maslow dice que las necesidades más básicas no motivan. Motivan solo puntualmente, mientras no se tienen cubiertas.

Por el contrario, las necesidades “superiores” motivan de forma permanente. Por ejemplo, la necesidad de autorrealización. Muchas personas se pasan la vida intentando alcanzar ese nivel. Lo que si que puede cambiar es la forma de autorrealizarnos. Unas veces nuestra meta será conseguir un determinado nivel de formación.

Las personas que se dedican a la investigación son un claro ejemplo. Basan gran parte de sus esfuerzos en realizar descubrimientos o avances, que luego pueden tener una serie de aplicaciones.

Un porcentaje importante de nuestros jóvenes, cuando les preguntamos por qué han elegido determinada carrera, nos dicen que quieren profesiones que les permitan ayudar a los demás, y por ello se preparan para ser médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, abogados, bomberos… En realidad, si lo pensamos detenidamente, todas las profesiones pueden servirnos para ayudar. Arquitectos, aparejadores, ingenieros, peritos, cocineros, peluqueros…, cada uno en su trabajo puede desarrollar funciones importantes, que nos hagan la vida más fácil y confortable.

¿Algunas personas tienen más fácil motivar a otras? No necesariamente, depende de cada persona, pero hay quien lo puede tener más accesible; por ejemplo, todos los que son jefes, los responsables de equipos, los supervisores, gerentes, directores… pueden motivar a las personas que tienen a su cargo…, ayudando a que suba su nivel de autoestima y de autorrealización.

Cada vez que un jefe delega correctamente en un colaborador, y lo hace comunicándole perfectamente lo que tiene que hacer y transmitiéndole que está convencido que lo hará bien, consigue que esa persona se sienta estupendamente y eleve su nivel de autoestima.

Pero esto no solo ocurre con los adultos. Los niños se motivan mucho cuando les damos pequeñas funciones o cuando les dejamos que nos ayuden en alguna tarea. Les motiva el sentir que confiamos en ellos.

En definitiva, si nos lo proponemos, no es tan difícil motivar a los demás, aunque hay que tener cierta sensibilidad.

¿Hay algún motivador universal? SÍ, hay un motivador universal, que es el RECONOCIMIENTO. Para la mayoría es muy importante que los demás nos acepten, reconozcan nuestra presencia, nuestros esfuerzos y aprecien nuestro trabajo.

Esta motivación la logramos a través de las relaciones con los demás. Es fundamental porque actúa sobre los niveles superiores de la Pirámide de Maslow: EL RECONOCIMIENTO MOTIVA SIEMPRE.

Por ello, si queremos motivarnos y ayudar a que las personas que están a nuestro lado a que estén más motivadas, no olvidaremos que

1) - En contra de lo que pudiéramos pensar, una vez cubiertas las necesidades básicas, la auténtica motivación hace referencia a nuestra necesidad de autoestima y de autorrealización.

2) - La motivación es más interna que externa, de ahí la importancia que sepamos generarla en nosotros/as mismos/as.

3) - Como seres sensibles y sociables que somos, o que intentamos ser, nuestro gran reto será descubrir qué es lo que motiva a las personas que tenemos a nuestro lado.

4) - Una persona motivada será capaz de superar sus insatisfacciones y sus miedos, su ansiedad…; en definitiva, será capaz de alcanzar sus objetivos.

5) - La motivación es la principal herramienta que todos podemos desarrollar, para que nuestra vida sea más plena y más gratificante.

6) - Si nos motivamos, desarrollaremos lo mejor de nosotros mismos. ¡Merece la pena intentarlo siempre!

Otro gran motivador son las emociones compartidas. Lo hemos vivido en semana santa, cuando contemplamos cómo miles y miles de personas se unen y parece que sus corazones laten a la vez, y se hermanan en una emoción tan intensa, tan única; que traspasa sus umbrales individuales, para convertirse en una especie de catarsis que les hace sentir hasta la última fibra de su ser.

Esas emociones son tan reparadoras que las personas que las han vivido buscan cómo volver a experimentarlas de nuevo, como volver a vivir esas situaciones que llenaron de emociones sus corazones. Esas vivencias, con frecuencia, sacan lo mejor de nosotros y se agrandan al máximo porque se comparten con otras personas.

Como psicóloga, puedo asegurar que esas emociones son muy curativas y resultan extraordinariamente motivantes para quienes las sienten.

Traslado una reflexión final: La motivación y la capacidad de reacción ante las dificultades serán esenciales en tu vida. Si te falta la motivación, búscala y no pares hasta encontrarla. De lo contrario, la vida se te hará larga y pesada. Recuerda que la auténtica motivación es interna y para motivarte intenta ilusionarte cada día y cada instante de tu vida

Solo juega a la consola

PREGUNTA Ayer mi novia y yo lo decidimos dejar porque ella me dijo que había perdido la chispa de la relación, pero ella también está atravesando un estado en su vida en que está casi diría yo que deprimida porque no tiene trabajo, no tiene amigas y lo único que hace es estar en su casa viendo el móvil y jugando a la consola.

Ella mismo me dijo que no tenia ganas de nada, que no estaba bien para estar en una relación, yo le dije que la entendía y que lo mejor para ella era que estuviera un tiempo sola. ¿Qué crees que debería hacer? ¿La dejo un tiempo que esté tranquila sin hablarla?

Algún consejo para poder intentar salvar esta relación, porque quitando todo eso ella y yo nos queremos muchísimo y no me gustaría que acabase todo aquí. Raúl

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que está con un estado de ánimo muy bajo por las circunstancias que está viviendo. Ella está intentando ser sincera y honesta contigo, y hace lo que piensa que es más conveniente, pero su decisión obedece más a su estado de ánimo que a factores más objetivos.

Cuando una persona está mal anímicamente, se siente sola y sin esperanza de solucionar su situación actual frecuentemente adopta decisiones erróneas, muy drásticas (como vuestra ruptura).

Lo mejor que puedes hacer es no presionarla, no insistir en que volváis, pero sí ofrecerte como amigo que la conoce muy bien y la quiere ayudar. Lo que necesita es que la escuches, que manifiestes tu confianza en ella, en su valía…, para que suba su autoestima.

Intenta empujarla para que busque trabajo de forma activa, ayúdala tú a hacerlo. Empújala también para que salga de casa (la peor opción es encerrarse), para que quede con alguien o, al menos, para que haga algo de ejercicio físico. Tu apoyo en estos momentos es clave para ella. Intenta ayudar pero sin asfixiar.