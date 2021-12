Consultorio de Psicología: "Celebré mi último cumple con 18 y tengo 33, detesto que me feliciten, ¿por qué me pasa?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Morderse las uñas

PREGUNTA Tengo 25 años y trabajo desde que acabé la carrera, hace 2 años, en una consultoría laboral. Ya en mi época de estudiante me mordía las uñas muchísimo, y lo atribuía a los exámenes.

Siempre pensé que acabada la etapa universitaria el problema se arreglaría, pero no; sigo con esa manía, que no puedo evitar. Los nervios de estudiante ahora son nervios de trabajador. No sé cómo enfocar esto. Muchas gracias por su ayuda. Gerardo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Gerardo, tienes lo que los psicólogos llamamos “onicofagia” Te muerdes las uñas sin darte cuenta, la mayoría de las veces, y lo haces porque ese hábito contribuye a aminorar tu tensión interna. Es un automatismo que tienes muy instaurado, pero que lo que te indica es que, con frecuencia, tienes el SNA (Sistema Nervioso Autónomo) activado, como si tuvieras que enfrentarte a un peligro o emergencia.

En definitiva, te vendrá muy bien ayuda psicológica para detectar tus fuentes de ansiedad y aprender a combatirlas y superarlas. Ya has visto que el tiempo, o el cambio de actividad, no te han quitado ese hábito.

Cómo afrontar mejor la edad

PREGUNTA Me dedico al deporte y soy muy activa pero desde este último año me han operado varias veces y me merma mucho mi vida. Tengo 35 años y no acepto la idea de bajar el ritmo porque me hago mayor.

Me está ocasionando cambios de humor cuando veo que no puedo hacer ya ciertas cosas. Sé que es ley de vida pero tengo la sensación que mi salud ha mermado antes de lo esperado y el confinamiento no ayudó tampoco. No se qué estrategias tomar para afrontar mejor la edad. Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces, nuestros condicionantes mentales son más potentes que los condicionantes físicos. En la medida que te obsesiones con el tema, te resultará más difícil afrontarlo de forma adecuada.

En estos casos, lo mejor es un programa de aproximaciones sucesivas. Consiste en empezar por un nivel de actividad más bajo del que tienes ahora, acompañándolo de respiraciones profundas, relajaciones y autoinstrucciones. A partir de ahí, cada día vas aumentando 2 minutos la duración y la intensidad del ejercicio, y verás cómo tu organismo y tu mente terminan respondiendo favorablemente.

Podrás profundizar en estos programas en libros como “Recuperar la ilusión”; ahí detallo cómo llevar a efecto programas específicos como el que te he descrito.

No escondo mi edad

PREGUNTA No celebro nunca mi cumpleaños y detesto que me feliciten o me regalen por este motivo. Celebro los cumpleaños del resto pero no el mio. Cuando se acerca la fecha, un mes antes aproximadamente, mi estado de ánimo empieza a decaer y, sin darme cuenta y sin motivos, tengo muy mal humor (de hecho me tachan de inaguantable).

Pasan unos días de la fecha y vuelvo a ser la de siempre. No sé por qué me pasa esto. No es por cumplir años y envejecer, no escondo mi edad ni cuándo es mi cumpleaños. Tampoco es por pensar en que al cumplir años estoy más cerca de mi final porque francamente la muerte es algo que veo natural.

Tengo buenos recuerdos de cuando era pequeña y mis padres organizaban siempre una fiesta, con regalos y la asistencia de familiares y amigos, pero esto fue asÍ hasta que fui lo suficientemente mayor para organizarlo yo y decidí no hacerlo más (el último cumpleaños que celebre fue con 18 años y ahora tengo 33).

No conozco a nadie a quien le ocurra esto y si lo cuento piensan que soy un bicho raro.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que, por alguna razón, la impronta que dejaron en ti esos cumpleaños no fue satisfactoria. Que a los 18 años decidas no celebrar más ese día puede ser hasta un acto de rebeldía, propio de la edad; pero si aún sigues 15 años después con esa práctica, lo que nos indica es que hay en ti una profunda resistencia a revivir esas celebraciones.

A veces, simplemente es el contraste que sientes en cómo te encuentras y cómo los demás quieren verte; en otras ocasiones, es una reacción ante la casi “imposición” de que ese día te tienes que mostrar feliz.

En cualquier caso, cuanto menos vueltas le des, mucho mejor. Decide, eso sí, si quieres que esa situación cambie y, si es así, recuerda que lo puedes conseguir. Para ello, lo importante será cambiar tu actitud cuando un mes antes de la fecha empieces a sentirte incómoda.

En esos momentos trabaja tus emociones y, para ello, será crucial que controles esos pensamientos que te pueden invadir sin darte cuenta, y que son los que generan tu malestar.