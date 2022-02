Consultorio de Psicología: "Tengo 30 años y me siento sola, no tengo amigos ni sé dónde ni cómo hacerlos"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Problemas para dormir

PREGUNTA Nunca he tenido problemas para dormir, y ahora, de repente sin motivo aparente, apenas duermo 3 horas, me voy a la cama y no hago más que dar vueltas. Duermo un rato y me vuelvo a despertar, estoy así toda la maldita noche hasta que llega el día y parezco un zombie... y con dolor de estómago por las mañanas.

No sé cómo salir de este bucle. En principio no tengo preocupaciones especiales, estoy bien con mi familia y en mi entorno laboral. Vivo sola y tengo 32 años. Elisa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando te cuesta tanto dormir y entras en “bucle”, implica que sí que hay algo en tu mente que en principio pudo preocuparte un día concreto. Esa preocupación activó tu Sistema Nervioso Autónomo (que se quedó en estado de alerta).

El problema es que lo que ocurrió esa noche, que te dejó tan cansada, a la noche siguiente quizás tenías la preocupación de que volviera a suceder y, poco a poco, se ha convertido en un hábito; actualmente experimentas una ansiedad anticipatoria cuando llega la noche que hace que después de dormir “un rato” te despiertes y entres en ese bucle tan desesperante para ti.

Al día siguiente es lógico que estés como un zombie. En estos casos hay que cambiar una serie de hábitos antes de dormir (con relajación, parada de pensamiento…) y cuando te despiertas aplicar respiración abdominal, de nuevo parada de pensamiento, autoinstrucciones, relajación… hasta conseguir tu objetivo.

Te facilito un enlace donde explico de forma práctica cómo llevar adelante estas técnicas.

Trabajo odioso

PREGUNTA Estoy en un trabajo que odio, no me gustan los compañeros, el trato, el trabajo en sí... Tengo contrato hasta fin de año, pero la situación es insostenible, trabajo sometida a mucho estrés que me provoca dolores de cabeza y estómago y muy mal humor. Luz.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los trabajos no son fáciles de conseguir y la solución no suele ser marcharse cuando nos sentimos mal, pues al margen de que te cueste volver a encontrar otro trabajo, lo que has hecho es una falsa salida, y cuando vuelvas a tener algún problema en otro trabajo, la primera salida que te vendrá a la mente será volver a marcharte.

Sin duda hay trabajos muy complicados, con compañeros difíciles y condiciones poco satisfactorias, pero está muy claro que lo que sí depende de ti es la actitud con la que enfoques tu trabajo, y esa actitud sí que la puedes trabajar y podrás conseguir que, a pesar de las circunstancias, lo vivas sin desgaste emocional. No te resignes, hay más salidas de las que ves actualmente y la solución está dentro de ti.

Nadie quiere estar a mi lado

PREGUNTA Tengo 30 años y me siento sola. No tengo amigos ni sé cómo ni dónde hacerlos. Hace casi dos años mi novio durante 7 años me dejó y no consigo superarlo. Siento que nadie quiere estar a mi lado. Ana.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás en una situación donde te sientes sin recursos para afrontar esa soledad tan dolorosa. Ahora mismo, lo más urgente no es centrarse en conseguir amigos, lo importante es trabajar tu autoestima, tu confianza en ti misma, tu estabilidad emocional, tus habilidades sociales…

La vida nos cambia por completo cuando recuperamos la mejor versión que llevamos dentro, cuando te sientes segura y en equilibrio contigo misma. En estos casos, te vendrá muy bien recibir apoyo psicológico a nivel profesional. Verás como en pocas sesiones mejoras de forma muy sustancial.

Me ha sido infiel

PREGUNTA He sabido que mi pareja (30 años, yo tengo 24) me fue infiel dos años que llevamos de relación. Estoy muy dolida y no soy capaz de perdonarle porque tengo muchas dudas y ya no confío en él. Él quiere intentarlo de nuevo y está dispuesto a ir a terapia de pareja, pero tengo miedo a que vuelva a ser infiel, ser vulnerable ante él. ¿Debería seguir luchando por esta relación o debería dejarle? Mónica A.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es una decisión importante, y para tomarla conviene hacer un análisis en profundidad de vuestro caso: como es tu novio, cómo eres tú, qué ha pasado…

Él te dice que está dispuesto a ir a terapia de pareja, esa opción puede ser positiva para ti, y en absoluto implica que tengas que continuar forzosamente con la relación con tu pareja, pero te proporcionará una gran oportunidad para conocer en profundidad tus sentimientos, tus emociones, para fortalecerte, para superar tus miedos, para ganar en confianza y estabilidad…

Si después de la terapia decides dejar la relación, tendrás la tranquilidad de que hiciste un análisis riguroso y no tomaste una decisión impulsiva de la que después podrías haberte arrepentido.