Consultorio de Psicología: "Siento celos de cualquier mujer que esté cerca de mi novio, no me da motivos pero no puedo controlarlo"

Excusas para no ir al hotel

PREGUNTA Te escribo porque mantengo una relación sexual con un hombre y yo tengo pareja, él en su momento me dijo que también pero pienso que me miente, que mantiene relaciones con más mujeres porque cuando tiene tiempo me dice que está muy ocupado y solo nos vemos dos veces al mes.

Mi pregunta es, ¿por qué él invierte más tiempo en estar con otras mujeres, mantiene relaciones en su casa o viceversa y conmigo es un desayuno y en el coche y siempre me pone excusas para ir a un hotel?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuentas este hombre no está siendo honesto contigo, ni se está implicando en vuestra relación; simplemente, se aprovecha de lo que le das, y no tiene intención de comprometerse mínimamente en la relación.

Te está generando mucha ansiedad y una dependencia bastante enfermiza, que pone en peligro tu estabilidad emocional. Este hombre ni te respeta, ni te valora. Te trata como un objeto. Probablemente, cuando has analizado la situación, tú misma te das cuenta de estos hechos, pero te cuesta romper con él y no paras de hacerte preguntas que no te llevarán a ninguna salida.

Si ves que no tienes fuerza para cortar y que esta relación no condicione tu vida, no dudes en pedir ayuda profesional. En libros como “Amar sin Sufrir” detallo lo que debemos pedir a la persona con la que tenemos una relación afectiva y los errores que no debemos cometer. No te engañes: esta relación sólo traerá inestabilidad y sufrimiento a tu vida.

Un hermano muerto en vida

PREGUNTA No sé qué hacer ya por mi hermano. Ahora tiene 30 y cuando estudiaba dejaba los estudios para irse con los amigos. No dura en los trabajos, es introvertido, pero cuando bebe con los amigos -unos vagos- hace lo que sea para ser aceptado.

Ha perdido 3 móviles en tan solo un año y le roban por excederse en beber. Por su mal comportamiento adquirió VIH. Lleva ya un año fuera de casa, pero le echan de los pisos porque no paga ya que no conserva los trabajos.

Ya no le molesta dormir en la calle y desayunar una gaseosa, no se baña, está flaco por lo poco que come... Es como si fuera un muerto en vida. En una ocasión le llevamos al psicólogo pero teníamos que llevarlo, porque por si mismo no va. No sé qué hacer ni a quién pedir ayuda. Clara.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hola Clara. Entiendo muy bien la situación que estáis viviendo, pues casos como el de tu hermano los vemos constantemente en consulta. Chicos y jóvenes con poca regulación emocional (poco control), muy dependientes de los amigos del entorno, sin fuerza de voluntad, que van de un trabajo a otro dando bandazos.

Como bien comentas, cuando le llevasteis al psicólogo, le tenías que llevar prácticamente de la mano. Es importante que tu madre, a quien le costará mucho no ceder y dejar que tu hermano vuelva a casa, se mantenga firme, pero sin duda vosotros, la familia, necesitáis apoyo profesional. Desde donde nos escribas, la mejor opción es que os pongáis en contacto con los Servicios Sociales de allí, para ver qué ayuda le pueden dar a tu hermano, y si no hubiese posibilidad de ayudarle directamente a él, sí que resulta esencial que tengáis ayuda psicológica la familia, para que no os hundáis, para que podáis ayudar indirectamente a tu hermano, para que tengáis la seguridad de estar actuando correctamente.

En estos casos, los profesionales de la psicología trabajamos básicamente con la familia, analizando la situación y facilitándoos orientación profesional. Si los Servicios Sociales no pueden suministrar este tipo de apoyo, seguro que hay fundaciones que os pueden ayudar, como Psicólogos sin Fronteras de España. Muchos ánimos e intentad no sentiros culpables ni responsables de la evolución de vuestro hermano.

No quiere relaciones, ¿ya no le atraigo?

PREGUNTA Siento celos de cualquier mujer que esté cerca de mi novio, tengo la autoestima súper baja y pienso que cualquiera le va a gustar más que yo y me va a dejar. Él jamás me ha dado motivos pero es algo que no puedo controlar.

Ahora trabaja con chicas y me llevo amargada todo el día con el qué pasará, o qué estará haciendo y no puedo vivir así. Necesito ayuda. Es verdad que él es poco cariñoso y una persona que se puede llevar meses y meses sin tener relaciones conmigo, y eso ha hecho también acentuar mis temores de que yo no le atraigo. Natalia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que relatas, tienes una necesidad urgente de recibir ayuda psicológica a nivel profesional. No te puedes pasar la vida pensando que otras chicas le van a gustar más que tú a tu novio. Esa inseguridad de base es causa de sufrimiento constante y un problema muy serio para que vuestra relación fructifique. Pero los celos son difíciles de erradicar, por ello es crucial que sigas un tratamiento psicológico donde puedan trabajar tu autoestima, tu confianza, tu seguridad en ti misma…

Lo que comentas no se soluciona con un consejo, necesitas mucho trabajo de base para no pasarte la vida sufriendo inútilmente. Habla con tu médico de atención temprana y pídele que te envíe a Salud Mental. En libros como “La Inutilidad del Sufrimiento” detallo cómo empezar a trabajar con esos pensamientos que te generan tantas dudas, para que seas capaz de controlarlos y alcances la estabilidad emocional que tanto necesitas.