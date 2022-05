Consultorio de Psicología: "Tengo 20 años, tengo miedo a la muerte y armo escenarios en mi mente que nunca pasarán, necesito ayuda"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Atracción por la suegra

PREGUNTA Tengo un problema bastante complicado y es que hace años me atrae sexualmente mi suegra. Es una señora de casi 50 pero me encanta su cara y su cuerpo. He buscando información para poder sacarla de mis pensamientos pero no encuentro nada que me sirva, espero al menos su consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, si ya has intentado superar esa atracción, lo más adecuado es que tengas ayuda profesional.

En estas situaciones, los psicólogos realizamos un análisis funcional muy completo (en 2 o 3 sesiones) que nos permite determinar cómo debemos trabajar con la persona con un programa muy a medida que le permita superar esa “atracción”. No demores esa consulta profesional, cuanto antes recibas esa ayuda, antes podrás resolver esta situación.

Conocer gente

PREGUNTA Estoy muy cansada de tener siempre la cabeza "a mil", con los mismos pensamientos recurrentes y continuos que me hacen estar nerviosa y no centrada en mi vida ni en el trabajo (además estoy buscando un nuevo trabajo porque no me gusta donde estoy, pero me paralizo y no me esfuerzo como debería en esa búsqueda).

Llevo ya un tiempo yendo al psicólogo, y aunque me ayuda siento que solo hablamos y no me da herramientas. Me dijo que utilizara la parada del pensamiento, pero no cómo llevarla a cabo. ¿Me lo puedes explicar?

También siento "presión" porque me dice que tengo que conocer y quedar con gente, y no centrarme tanto en un amigo especial que tengo, ni que mi felicidad dependa de esa persona (mis problemas vienen de que siempre pongo todas mis expectativas, ganas y esfuerzos en una persona, y al final acabo quedándome sola y rota cuando me "abandonan" o me decepcionan, ya sea pareja o amiga).

Pero a mí me cuesta mucho, porque no me gustan los planes con mucha gente, estoy en una ciudad donde no tengo ni familia, me cuesta coger confianza... y con la edad (37), se vuelve más difícil.

La gente me dice que me haga un perfil en alguna aplicación como Tinder, pero pienso que eso no es manera de conocer a nadie, que es muy impersonal, y además no creo que fuera capaz de quedar con alguien que solo he visto en foto, y mucho menos tener abiertas muchas conversaciones que no van a ninguna parte.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo habitual es que tu psicólogo te “entrene” en una serie de técnicas y recursos, que te permitan afrontar tu realidad en las mejores condiciones posibles.

Esa dependencia emocional que coges de determinadas personas, nos indica tu falta de confianza en ti misma y la necesidad de reforzar tu autoestima y tus habilidades sociales.

De todas formas, te doy el acceso a las principales técnicas que puedes desarrollar en tu caso (además de la parada de pensamiento, autoinstrucciones, confrontación de pensamientos…) Es la parte práctica de uno de mis libros, “La Inutilidad del Sufrimiento”. Espero que te resullte útil.

Acoso escolar

PREGUNTA Mi infancia no fue fácil. Sufría acoso por compañeros y era ignorada por profesores. Se criticaba mi ropa, me insultaban... Mientras ellos jugaban yo me sentía sola, lloraba de dolor.

Mi familia me llevó a un psicologo infantil y cambié de cole a los 10 años. Tuve amigos pero de nuevo sufrí bullying. Con la pandemia empeoró mi salud, estaba deprimida y sin ganas de vivir.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que esas vivencias mermaron mucho tu autoestima y han dejado una huella que te resulta difícil superar. A las personas especialmente sensibles, como es tu caso, la pandemia les ha afectado en extremo; de ahí tu bajo estado de ánimo, tu tristeza y tus dificultades para socializar y relacionarte con los demás.

Convendría que tuviera ayuda psicológica para afrontar tu actual etapa y recuperar tu bienestar emocional. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo afrontar estas situaciones, cómo ganar confianza y seguridad en ti misma, cómo subir tu autoestima y aprender a quererte bien y a relacionarte sin dificultad. De todas formas, insisto, conviene que recibas ayuda profesional.

Hijo único y fantasioso

PREGUNTA Tengo 20 años y soy hijo único; la verdad, con ser sociable no tengo ningún problema, o sea, hago muchos amigos, soy un chico tranquilo y un poco tímido pero suelo soltarme con facilidad con el tiempo.

El problema que tengo ahora es que tengo miedo a la muerte y también me preocupo por las muertes de los demás, o sea hablo de los que aún están vivos y sé que algún día ya no estarán.

No sé qué es lo que siento pero lo odio, me hace tener miedo y a la vez rabia. Soy muy creyente y por lo visto muy fantasioso, y me imagino muchas cosas en mí cabeza, armo escenarios dentro de mí mente que nunca pasarán.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Ese miedo a la muerte, en tu caso, parece que se ha convertido en una fijación, que puede terminar siendo una obsesión importante, que condiciona parte de tu vida y tus relaciones.

Es normal que exista un miedo a la muerte en edades tempranas, pero a tus 20 años lo habitual es que estos miedos hubieran pasado y no formaran parte de tu presente.

Si como dices en tu cabeza recreas escenarios que nunca pasarán, lo más indicado es que tengas ayuda profesional, para que un psicólogo experto te proporcione los recursos que te permitan superar esos miedos que tanto te están afectando.

En general, si te implicas a fondo en la terapia, son tratamientos cortos y muy eficaces. En el libro 'Recuperar la ilusión' verás cómo superar esos miedos. Ahí detallo una serie de técnicas que te permitirán ganar la seguridad y la confianza que necesitas.