Consultorio de Psicología: "Mi hija tiene anorexia, pero no podemos ser policías que van detrás, no sabemos qué hacer"

Taquicardias enormes

PREGUNTA Desde comienzo del verano sufro unas taquicardias enormes y prácticamente continunas. Solo descanso cuando duermo. Todo es a raíz de la separación de mi mujer y de su oposición a que yo vea a nuestros dos hijos de 8 y 4 años. ¿Qué puedo hacer para aminorar esto o para estar tranquilo?

El médico de familia renuncia a darme pastillas y me dice que todo es psicológico, pero no sé. Gracias por su consejo. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su médico de familia conoce bien su situación y, en efecto, el tema es fundamentalmente psicológico. Esas taquicardias son consecuencia de sus preocupaciones, de que somete a su SNA (Sistema Nervioso Autónomo) a una situación de “alerta” permantente.

No lo dude, necesita de forma urgente tratamiento psicológico; y lo necesita no solamente para conseguir la regulación de sus emociones (autocontrol emocional); sino también para que puedan analizar la mejor forma de superar la oposición de su ex mujer para que vea a sus hijos.

Una salida no traumática para ambos

PREGUNTA Vivo en pareja hace años, mi actual pareja se quedó viudo hace 2 años (hace años que no vivía con su exmujer). Él cobra una pensión de viudedad, tiene una hija a la que le quedan dos meses para alcanzar la mayoría de edad, pero no es muy buena estudiante.

Antes de que le ocurriera nada a su madre nuestra intención era casarnos, pero dado el nuevo escenario él dice que quiere esperar a que su hija acabe de estudiar.

A mí me parece que es una disculpa; él dice que me quiere y que está enamorado de mí, y se me plantea la duda de seguir con él o dejarlo, pues el tiempo pasa y yo necesito una estabilidad emocional. ¿Cuál es la salida menos traumática para los dos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Habría que analizar si el principal componente para que su pareja no dé el paso adelante es el tema económico (pérdida de la pensión de viudedad), o realmente le cuesta decidirse y casarse.

Es una situación que viven muchas parejas, especialmente cuando aún tienen hijos a su cargo. La pregunta esencial sería: ¿cómo se siente usted?, ¿se siente querida?, ¿amada? ¿cuidada?, ¿respetada?... Piense si esa estabilidad emocional que dice que le daría casarse, en realidad no esconde cierta inseguridad por su parte; porque si fuera así, la solución no es tanto casarse, como trabajar su confianza y su seguridad; y ambas cosas implican un trabajo interno y personal por su parte.

Si la relación entre ustedes es buena, si la convivencia resulta agradable, si usted siente que quiere a su pareja…, no parece que tenga mucho sentido poner un ultimátum.

Trastorno de la alimentación

PREGUNTA Mi hija de 16 años tiene anorexia. Su padre y yo estamos fatal, porque no nos lo esperábamos y no hemos sabido verlo. Ella de siempre, no de ahora, ha sido de constitución delgada, por lo que no ha habido una reducción de peso sustancial, pero tiene ese diagnóstico ya en firme.

¿Cómo podemos ayudarla? Ella, aunque a los médicos les dice que sí con la cabeza, como que atenderá sus órdenes, luego sigue con lo suyo, mal alimentándose y rehuyéndonos. Vamos, que niega que esté enferma.

No podemos ser policías que están detrás de ella, pero no sabemos qué hacer. Hemos llegado a pensar en cambiar de ciudad incluso, pero no hemos tomado la decisión. Gracias por su consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La solución no es un cambio de ciudad, eso quizás hasta podría empeorar las cosas. Ustedes y ella necesitan tratamiento especializado. Un diagnóstico de anorexia implica un seguimiento constante de su hija por un equipo experto (psiquiatra, psicólogo, endocrino…).

En estas circunstancias, es muy habitual lo que hace su hija, intentar engañar a los facultativos que llevan su caso; por ello es crucial que ustedes tengan el asesoramiento que necesitan.

Los TCA (trastornos de la conducta alimentaria) exigen un trabajo constante en equipo (especialistas y familia). No duden en reclamar esa atención y recuerden que cuanto más tiempo pase, más nos costará reconducir la situación.

Póngase en manos del equipo de especialistas, prepárense para un tratamiento largo y no pierdan la esperanza, ni la paciencia.