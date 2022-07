Consultorio de Psicología: "¿Existe un 'vaso de las desgracias'?, porque mentalmente se me hacen cada vez más duros los golpes de la vida"

© RyanKing999 via Canva.com. / Montaje: 20minutos.

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

"No pienso en el mañana"

PREGUNTA Tengo 29 años, soy huérfano de padre, aunque eso, tan solo sea un dato anecdótico. Mi vida hasta los 26 ha sido difícil (psicológicamente), pero relativamente estable.

El caso es que siempre fui extremadamente ambicioso en todo lo que quería, (supuestamente dispongo de una inteligencia por encima de la media, lo que me causa problemas muy graves) y, de hecho, a estas alturas, siento que he conseguido todo lo que necesitaba y que lo próximo que viene tan solo es decadencia.

Hace tres años mi pareja rompió conmigo y yo rompí con la vida, he tenido otra pareja y he estado con más mujeres, pero nunca he conseguido alcanzar esa plenitud de antaño.

Ahora mismo escribo mientras mi madre está vomitando borracha en el baño… Y mi vida se ha convertido en una autodestrucción constante a la cual no encuentro salida. Llevo 3 años medicándome con ansiolíticos y antidepresivos, la dosis siempre aumenta, nunca disminuye.

Mis conductas cada vez son más suicidas y no temo a morir en cualquier momento. A veces soy capaz de beber durante todo el día y tomarme una caja entera de Valium como si fueran golosinas, también puedo gastar cantidades absurdas de dinero en fiestas, ropa y viajes, lo cual no es sostenible en el tiempo y eso es algo que conozco.

No lo hago por nada concreto, simplemente por el círculo vicioso en el que estoy metido, porque no pienso en el mañana. Fantaseo con la muerte a diario, sufro de trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor diagnosticada. La medicación no ayuda, lo tengo todo y no disfruto de absolutamente nada, da igual estar rodeado de personas, da igual un día de diversión, una conversación agradable, etc…

Porque al final del día voy a sentirme solo pase lo que pase. Últimamente creo que es un milagro verme sobrio, aunque se me da genial aparentar normalidad, hacer ver que todo está bien cuando por dentro estoy muriendo. Me siento un mitómano, manipulador, inconsciente, ajeno a la realidad… Entre otros tantos adjetivos de similar índole.

¿Qué puede hacer alguien que tiene absolutamente todo, que ha vivido un sinfín de experiencias, que conoce el mundo, ha viajado, ha vivido en la abundancia y también en la escasez y, ahora, sin más, siente que absolutamente nada tiene sentido?

¿Realmente la depresión tiene cura cuando no puedes ser capaz de lograr recordar la última vez que viviste sin ella?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Son muchos sus preguntas y, además, todas ellas muy importantes. ¿La depresión tiene cura? ¿Qué puedes hacer cuando lo tiene todo y sientes que nada merece la pena?... Cuando una persona está en tu situación, lo más urgente no es contentar a todos los interrogantes que en esos momentos te surgen; no tiene sentido hacerlo, pues tu estado emocional es tan bajo que las respuestas nunca serían objetivas; lo fundamental es volcarse en tu recuperación.

Por lo que cuentas, desde la ruptura con tu pareja, todo ha dado un vuelco en tu vida, y es muy posible que esa ruptura aún esté sangrando dentro de ti, y esté en la base de gran parte de tus insatisfacciones y de tus incertidumbres.

Siempre sostengo que una persona no puede vivir sin ilusiones, pues cuando lo hace, entra en ese círculo pernicioso en que te encuentras.

Si realmente quieres encontrarte de nuevo a ti mismo, recuperarte de verdad, superar tu proceso depresivo, ser dueño de tus conductas y de tus emociones…, pide ayuda profesional y sigue las indicaciones que te den los especialistas.

Incluso, por lo que refieres, podría ser beneficioso una “cura” en un centro, donde tengas la posibilidad de estar “ingresado” varias semanas. Es crucial que puedas desconectar de verdad, regular tus emociones, recuperarte física y anímicamente y eso, ahora mismo, por lo que cuentas, te resultará muy difícil hacerlo sin ese ingreso.

En definitiva, centra tus energías en recuperarte, acepta un tratamiento que pueda incluir estar ingresado algunas semanas, si los especialistas lo estiman conveniente, y no te resignes a pensar que ya nada tiene solución en tu vida y que no recuperarás esa plenitud que sentías hace años.

"No veo futuro"

PREGUNTA En cuatro años he perdido a mi padre por Alzheimer al que cuidábamos mi madre y yo, acabamos agotadas. Después me dio cáncer de cuello de útero y vulvar, he recibido tratamiento Qt (sin terminar)+rt y los efectos secundarios en la piel radiada.

Mi hijo de 10 años se suicidó tirándose por la ventana porque no quería ir al colegio donde le acosaban y hacían el vacío, además del maltrato por parte de una profesora durante años.

No veo futuro ya, mi legado ha desaparecido, y siento un dolor emocional y físico muy fuerte, nadie hizo nada por él, todos callan y me destroza saber que a 100 pasos de mí está toda esa gente que le machacó.

Me amplían biopsias porque con mis antecedentes creen es lo mejor y así llevo unas 7 y vuelve el dolor, y cada vez la herida se hace más pronto. Estoy en tratamiento con dos antidepresivos, moduladores y otras pastillas para poder seguir aparte del fentanilo por el dolor.

Necesito ayuda psicológica y no tengo dinero; en salud mental una cita cada 3 meses. ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro ayuda teniendo en cuenta que me duele incluso moverme y casi no puedo andar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, por lo que comentas, necesitas ayuda psicológica, y la necesitas de forma urgente. Hay fundaciones que proporcionan esa ayuda; además, el estar con personas que están viviendo o han vivido procesos parecidos al tuyo, supone una ayuda y un soporte muy importante (fundación contra el cáncer, fundación Sandra Ibarra…)

Por otra parte, en adultos, las terapias online están siendo muy eficaces; por lo que si en estos momentos te cuesta mucho moverse, puedes plantearte esta opción. Finalmente, libros como 'Recuperar la Ilusión' te pueden ayudar en situaciones con la tuya. Ahí detallo los programas de intervención que hacemos en estos casos desde la psicología.

"Físicamente lo supero todo..."

PREGUNTA Me llamo Ana. Nací 3 años después de la muerte de mi hermano con 15 años en accidente (fue atropellado por un camionero ebrio mientras iba en bicicleta).

Este hecho me hace pensar que no conocí a mis padres en "condiciones normales" ya que esta muerte cambió, lógicamente, sus vidas. La relación con ellos nunca ha sido buena.

Quizás, quién sabe, si por el hecho anterior, y aunque era una gran estudiante con estupendas notas y muy trabajadora y simpática, tengo la infancia marcada por las palizas porque ellos decían que era muy rebelde.

Cuando yo tenía 19 años murió mi hermana también en accidente; unos años después mi padre de Párkinson. Así he ido pasando la vida, golpe tras golpe, pero mi gran resiliencia ha hecho que salga a flote de lo que la vida me iba dando.

Pero en 2016 me diagnosticaron un cáncer de ovario que remonté con gran esfuerzo y mucho deporte pero que me dejó mentalmente hundida, aunque físicamente fue bastante fácil. A día de hoy estoy totalmente recuperada gracias a Dios y a los médicos.

Pero hace apenas un mes tuve un accidente con la bicicleta (soy ciclista). Me rompí la clavícula, dos costillas y el cuerpo magullado y con muchos dolores y mucho esfuerzo por recuperar, lo estoy haciendo estupendamente y mucho más rápidamente de lo que se pensaba.

Mi cuestión para usted es si existe también un "vaso de las desgracias", porque, aunque físicamente soy capaz de superarlo todo, mentalmente se me hacen cada vez más duros los golpes de la vida y recuperarme psicológicamente se me hace terrible, porque creo que es toda una vida de cúmulos que a veces es difícil superar.

No sé si algún día llegará la gota que colme ese "vaso de las desgracias", pero a veces siento que estoy agotada mentalmente. Un cariñoso saludo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces, la vida nos pone a prueba de forma constante, y cuando lo hace, como en su caso ha sucedido, y además de forma reiterada, conviene que llenemos nuestra “Hucha Emocional”.

Parece que usted lo hace de forma espontánea, de ahí que se recupere antes de lo previsto y no se hunda en las situaciones más duras de su vida, pero conviene que cada día intente sentirse bien con los esfuerzos que realiza y no tanto con los acontecimientos que tiene.

Personalmente, uno de los grandes retos que me propuse al escribir 'La inutilidad del sufrimiento' fue el de compartir las claves y los principios que nos permitieran liberarnos del peso y la esclavitud de las circunstancias en que estamos inmersos; esas circunstancias que parecen atenazarnos y condicionar nuestra existencia.

Desde la psicología no podemos cambiar los hechos que nos acontecen –son los que son–, pero sí podemos mostrar la mejor forma de vivirlos, de afrontarlos y superarlos.

Los momentos difíciles no deben conducirnos a la autopista del sufrimiento; afortunadamente, si los sabemos encauzar, también constituyen una vía fantástica hacia el aprendizaje y el crecimiento personal.

De nosotros depende. Podemos vivirlos desde la derrota y el sufrimiento inútil, o desde la libertad que nos da nuestra capacidad de elección. En nuestras manos está encontrar la “llave” que nos muestre el camino de la reflexión y la superación.

Muchos ánimos y no dejes que los acontecimientos difíciles terminen con tu buena actitud ante la vida.