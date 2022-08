Consultorio de Psicología: "Mi pareja es narcisista, solo he recibido exigencias, he tirado mi vida con alguien que no me merece"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Sin mi novio

PREGUNTA Tengo 21 años y una relación de pareja desde hace 3 años. Desde los 17 estoy estudiando en otro país pero por la pandemia he vuelto a mi país. Mi pareja actual es del país de donde soy.

Va a venir a visitarme a finales de año, pero por más que he intentado hablar con mi madre se niega a que él se quede conmigo el tiempo que estará aquí.

Siento que si me dio la confianza para irme a estudiar a otro país sola debería darme la confianza para esto. Mi madre conoce a mi novio, siempre dice que es una buena persona y se nota que lo quiere, pero por alguna razón esto no lo permite. ¿Qué debo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu madre estará probablemente muy condicionada por la educación que recibió, por su carácter, por el ambiente cultural que tiene a su alrededor…

Para ella es diferente que tú estudies en otro país a que en tu entorno vean que tu pareja se queda contigo (supongo que en tu casa).

Estos casos no obedecen tanto a la lógica, pues son reacciones emocionales. Intenta alcanzar un acuerdo de mínimos con tu madre; un acuerdo aceptable para ambas partes y no te plantees más que es falta de confianza por parte de tu madre; seguramente lo que le pesa más es la opinión externa y no tanto la falta de confianza en ti.

En el libro 'Emociones que hieren' expongo cómo avanzar en estos casos, cómo alcanzar acuerdos razonables, donde la comunicación termina siendo clave.

Un temor horrible

PREGUNTA Mi situación es la siguiente: desde pequeña siempre tuve vergüenza con respecto a informarle a un adulto que quería ir al baño. Mi madre era muy ruda y temía que se enojara... eso me llevó en múltiples ocasiones a ensuciar los pantalones.

Creí que eso no era importante hasta que después de la pandemia comencé a tener fuertes temores para salir de casa. Después de tres años sin empleo he comenzado a trabajar y cada mañana, antes de salir de casa, me pongo a llorar y voy casi tres veces al baño, salgo con mucho miedo de que el dolor de estómago también me ocurra en mi empleo.

Antes de salir de paseo no voy a los lugares si no hay baño, entre otras cosas. He logrado tener terapia gratis un mes (tiempo que ofrecieron) y al parecer podría estar presentando un caso de agorafobia.

Ahora tengo un bebé y solo quiero vencer esto para salir adelante, pero no logro dejar de sentir ese temor tan horrible y dañino.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuentas, y por tus antecedentes, necesitas terapia psicológica. Si ves que a través de la Seguridad Social tardan mucho, puedes intentarlo con fundaciones de psicología, que ofrecen ayuda a personas con pocos recursos económicos. Si te cuesta encontrarlas, puedes ponerte en contacto con nuestra fundación: FUDEPI (Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación). No dejes de acudir a terapia; no tiene sentido que este tema te amargue y condicione tu vida.

Volver 80 veces

PREGUNTA Hace 5 años conocí a mi pareja; desde el primer momento me dijo que era soltero. Al mes de iniciar la relación me enteré de que tenía esposa desde hacía 8 años. La dejó y se vino a mi casa. Desde hace 2 años para acá esta relación se ha vuelto muy tóxica.

Hemos terminado esto como 80 veces y 80 veces hemos vuelto, ya esto no tiene remedio y me encuentro desesperada porque no encuentro la mejor manera de ya separarme definitivamente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para conseguir separarnos de una persona con la que tenemos una relación dañina, fomentada en una dependencia enfermiza, previamente la persona tiene que estar muy fuerte emocionalmente; pues de lo contrario, actuará por impulsos (separaciones y reencuentros constantes).

En este tipo de relaciones, al menos una de las dos personas es muy manipuladora emocionalmente y su fuerza se fundamenta en la debilitación de su pareja. Su historial nos indica que necesitará terapia psicológica para conseguir el equilibrio y la fuerza emocional que le permitirán dar los pasos que necesita para conseguir separarse de forma definitiva y superar esta relación.

En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo superar estas relaciones y cómo recuperarnos emocionalmente.

Dándole mi energía

PREGUNTA He descubierto que mi pareja es narcisista. Tengo 55 años y llevo 36 conociendo a mi pareja. Siempre tuvo un carácter difícil, muy negativo, hasta su madre bromeaba con su negatividad. Yo lo sobrellevaba, aunque veía comportamientos que no me parecían normales, como que me ofendiera y si le llamaba la atención el ofendido era él!

Empecé a reprimir mis enfados por miedo a su reaccion, dándole siempre la razón. Nunca pude hablar las cosas civilizadamente, nunca estaba satisfecho con nada, hacía las cosas por él y nunca estaba satisfecho.

Con el pasar de los años descubrí que me era infiel y le perdoné, yo también le fui infiel porque no me daba sexo; él dijo que me perdonaba pero no era cierto, porque siempre en cada discusión, por el motivo que fuese, acaba acusándome.

Toda la vida dándole toda mi energía, y sin recibir más que exigencias, han acabado conmigo, tengo mucha tristeza porque me he dado cuenta de que nunca me quiso, algo que siempre sospeché porque yo sí le quise y veía que no se comportaba conmigo igual que yo con él.

Hace un año descubrí que tenía muchos rasgos de un narcisista encubierto, antes de llegar a saberlo yo decía que me robaba mi energía, ahora sé por qué. Pero siento mucha tristeza, veo que he tirado mi vida con alguien que no me merece y no sé cómo salir, en realidad ni puedo porque dependo económicamente de él. Él nunca quiso que trabajara, ahora sé por qué.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuenta, su pareja es una persona muy inmadura, impulsiva, con poco autocontrol emocional, que se engaña a si mismo y no es capaz de analizar los hechos con objetividad.

Lo crucial en estos momentos es que usted se recupere emocionalmente, que suba su autoestima, que coja confianza y seguridad en si misma, que deje de dar vueltas al pasado y enfoque su energía en su presente. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' muestro las principales claves que le ayudarán a mejorar su autoestima y elevar su confianza personal.

Aunque dependa económica de su pareja, eso no quiere decir que no se pueda separar; aunque no será sencillo y él amenazará con no pagarle la pensión que le impongan. En estos casos, puede acudir a Asociaciones cuyo fin es ayudar a personas como usted, y también puede acudir a los Servicios Sociales de su Comunidad, que tendrán programas específicos para personas con sus circunstancias. Recuerde, su vida no ha terminado; céntrese en todo lo que puede hacer.