Consultorio de Psicología: "Hace dos años que rompí con mi primera novia, quiero olvidarla pero no sé qué hacer para no pensar en ella"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

De estudiar mucho a nada

PREGUNTA Nuestro hijo ha pasado de no salir nada para estudiar a, digamos, no entrar en casa. Está en primero de Derecho y Administración de Empresas. Llevamos pocos días de curso pero su actitud nos está dejando sorprendidos.

Es una carrera dura y tiene una actitud muy pasota. Durante bachillerato la ESO ha sacado buenas notas pero a base de codos, no es de esos que estudiando poco tiene notazas, por eso estamos su padre y yo muy desorientados.

¿Hay que esperar a sus primeros exámenes para reaccionar según las notas que saque? Cuando se lo comentamos dice que "Ya se pondrá", pero no nos fiamos. Gracias por su respuesta. Lucía.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que su hijo está desubicado, que ha llegado a la universidad y al no tener un control estrecho, ha pensado que todo es libertad y pasarlo bien.

Son muchos los estudiantes que reaccionan de forma parecida; aún piensan que con estudiar un poco los días antes del examen será suficiente, y la realidad es que las primeras notas suelen ser un cúmulo de suspensos.

No esperen a que termine el cuatrimestre; coméntenle que le ven totalmente despistado, fuera de la situación, que si el Bachillerato exige esfuerzo, un doble grado requiere una dedicación muy superior.

Intenten acordar con él un horario mínimo de estudios y un horario también de salidas. Finalmente, sean todos coherentes, la universidad es para estudiar y formarse, no sólo para divertirse; si lo único que hace es pasarlo bien pongan un ultimátum en relación a las notas que debe obtener y actúen en consonancia con los resultados que él obtenga. No esperen a que el fracaso sea tan grande que ya tire el curso por completo.

Preocupante aviso

PREGUNTA Tengo 45 años y una hija de 15. Tuvo hace un mes un intento de suicidio. Quedó en nada, fue un amago (permita que no dé detalles, no fue muy grave), pero por más que quiero ayudarla no lo logro. Le pido que se abra hacia mí, que es la única forma que tengo de echarla una mano, pero no suelta prenda, no me dice qué le pasa.

Su madre nos abandonó cuando ella tenía 3 años y nunca la ha contactado. Voy a pedir una cita en el instituto por si hubiera acoso escolar. También he pensado en hablar con sus amigas, aunque sé que la enfurecerá.

Ella no se lo ha dicho a nadie, solo a mí, ni siquiera a sus amigos, así que si se lo digo estaré desvelando un secreto. No sé qué hacer, la verdad. He cambiado el turno en el trabajo para llegar a casa y comer con ella y poder vigilarla un poco.

Creo que ha sido un aviso más bien y no la veo capaz de repetirlo. ¿Cómo puedo averiguar qué le pasa? Gracias por su ayuda. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su hija con 15 años, por lo que cuenta, está pasando una crisis importante y necesita urgentemente ayuda. Coméntelo con su tutor/a con el orientador/a del Instituto, pues el tema es suficientemente grave como para precisar ayuda profesional.

Es más probable que su hija se “abra” a un psicólogo/a y que pueda recibir el tratamiento que tanto necesita. No podemos pensar que lo sucedido es un aviso, en base a su intuición. No podemos correr ningún riesgo y la realidad es que su hija lo está pasando mal y tenemos que asegurarnos que recibe el tratamiento adecuado.

Repito, no deje de acudir a los profesionales de su centro de Salud Mental y a los profesionales del Instituto donde ella estudia.

No rehago mi vida

PREGUNTA Tengo una problema. Creo que no es normal pensar demasiado en mi ex, tanto que llega a resaltar en mis sueños. Creo que no la olvido porque fue la primera chica con la que salí y estuvimos casi cuatro años juntos.

Se podría decir que ya pasaron dos años desde que terminamos y que ella ha rehecho su vida con alguien, pero yo no rehago la mía. Tal vez es porque aún mantengo la comunicación con su familia y me trae muchos recuerdos. La verdad, no sé qué hacer para no pensar tanto en ella. Juan.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, a veces hay que cortar la comunicación también con el entorno de tu ex y centrarte en el presente.

Es lógico que si te llevas bien con su familia quieras mantener cierta relación, pero está claro que aún estás “enganchado” en cierto modo con esa relación que tuviste, y el contacto con su familia, lejos de ayudarte, contribuye a que esta chica aún esté muy presente en tus emociones.

Si ves que su pensamiento se convierte en una constante y que no eres capaz de cortarlo y centrarte en tu realidad actual, no dudes en pedir ayuda psicológico. En estos casos, los psicólogos lo que hacemos es entrenaros en una serie de recursos que te permitirán salir pronto de esta situación y disfrutar de tu presente.