Consultorio de Psicología: "Me veo fea, me doy asco por el problema de peso y me siento sola, sin la ayuda de mi pareja"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Atrapada y abandonada

PREGUNTA Soy una mujer de más de 50 años, divorciada y con dos hijos de más de 20 años. Estoy en un punto de mi vida que siento que todo es un fracaso en mis relaciones, mi ex esposo no deja de venir todos los días con la explicación de ver a sus hijos, prácticamente me obliga a tener que dar almuerzo y cena casi siempre.

Yo ya no quiero que venga. Hace 4 años conocí a alguien con quien quise tener una relación, me enamoré pero él sólo quería alguien que no se queje de nada... sólo pasar un buen momento, porque no vive bien en su matrimonio, estar juntos pero no revueltos.

Me he quedado sin trabajo, mis hijos son buenos pero creen más en lo que mi ex esposo les dice. Estoy atrapada con él y abandonada por la persona por quien tengo aún sentimientos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es una situación que cuanto más tiempo se prolongue, más difícil solución tendrá. Usted sabe que tiene que poner límites a su ex marido, pero se siente atrapada en la dinámica familiar. Para ganar en seguridad en si misma, para ser más asertiva (decir las cosas con claridad y firmeza, defendiendo sus posiciones…) necesita ayuda psicológica profesional.

Inténtelo a través de la Seguridad Social o a través de fundaciones como la nuestra, donde le podamos ayudar. Le dejo nuestro teléfono y nuestra web 610 077 145 info@fudepi.org

Sin amor propio

PREGUNTA Sufro de una pésima autoestima desde que tengo recuerdos. Tengo carencia afectiva desde la infancia y eso me hace sufrir muchísimo. Siento que nadie me quiere pero cómo lo van a hacer si yo me saboteo siempre. Según mi psiquiatra tengo "trastorno del desarrollo psicológico" pero no tengo ni idea de lo que significa.

También tengo un trastorno de alimentación por atracón y me alimento muy mal y por consiguiente se me dispara todos los días el azúcar pues soy diabética. Ya nada me importa. No tengo amor propio. Me doy asco. Necesito que me dé un consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Más que un consejo necesita un tratamiento interdisciplinar: psiquiatra, psicólogo, endocrino… Pídale información a su psiquiatra sobre su diagnóstico (es la persona adecuada para darlo), pero esos atracones y y esa falta de autocontrol emocional y de baja autoestim, nos indican claramente que necesita terapia psicológica.

Lo mejor que puede hacer es empezar cuanto antes, para que puedan trabajar el control de sus pensamientos, su autoestima, su regulación emocional…, y pueda empezar a ver que consigue mejorar su salud física y emocional.

Cambio radical de un amigo

PREGUNTA Tengo un amigo que se ha cambiado de ciudad por trabajo y es como si hubiera cambiado su personalidad totalmente.

Nos conocemos de hace unos 10 meses. Durante este tiempo, la verdad es que ha sido un chico 10 en cuanto a su carácter, siempre preocupado por mí, por mi salud, si necesitaba ayuda, ahí estaba él...

Creo que nunca me he encontrado con un chico así, es o era un cielo. Desde que ha empezado en la otra ciudad es cómo si hubiera cambiado totalmente. Le escribo, pero no me contesta, es como si todo le diera igual, como si nuestra amistad ya no es importante para él, aunque para mi lo sigue siendo.

Sé que todo cambio lleva un proceso de adaptación, de ciudad, trabajo, amigos... Es como si los primeros 10 meses hubiera sido un sueño y ahora este es su verdadero carácter.

También he llegado a pensar que le pueda pasar algo emocionalmente o personalmente (y que yo no sepa) ya que es muy reservado. No sé qué hacer, estoy hecha un lío. ¿Algún consejo? ¿Qué puedo hacer? Alejandra.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dele tiempo a su amigo. Probablemente es lo que necesita ahora. Pero dar tiempo no implica que le diga que respeta su actual situación, pero que sepa que está a su disposición para cuando quiera hablar. En definitiva, tiempo sin atosigar, pero dejando una puerta abierta por si él la quiere cruzar de nuevo.

Me cuesta la vida salir a la calle

PREGUNTA Siempre he tenido problema de peso, hace años me puse un balón intragastrico y desde ahí siempre he estado cuidando mi peso, pero este abril tuve a mi pequeña y he cogido 15 kilos, y me pongo a dieta y nada, que nada no bajo ni un gramo.

Me veo fea, me miro al espejo y me doy asco, muchas veces tengo ganas de llorar y veo que estoy metida en un túnel del que no puedo salir, me siento muy sola por parte de mi pareja y me cuesta la misma vida salir a la calle.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que su sistema hormonal aún está alterado y eso le influye mucho a nivel psicológico y dificulta en gran medida la pérdida de peso. En estas circunstancias, más que hacer dietas y dietas, lo que es eficaz es la ayuda de un psicólogo especialista, que pueda trabajar con usted en su regulación emocional.

No dude en pedir consulta cuanto antes, ya verá como deja de darse asco y empieza a recuperar el buen ánimo y valorarse de nuevo. Libros como “Lo mejor de tu vida eres tú” le podrán ayudar a conseguir este propósito (ahí detallo muchas prácticas para lograrlo).