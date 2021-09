Consultorio de Psicología: "Soy muy sensible, las emociones me desbordan y me impiden estudiar de forma eficaz"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Madre controladora con el novio

PREGUNTA Tengo 19 años y llevo uno en pareja. Mi mamá es muy controladora y cerrada con ciertos temas. Pasamos la mayoría de los días en mi casa, alejados de la familia de mi novio porque, según ella, "el novio tiene que estar siempre en la casa de la novia, el novio se aleja de su familia".

Yo no creo que sea así pero no hay manera de hacerla cambiar de opinión. Mi novio me apoya y esto no nos ha generado problemas pero no quiero que se aleje de su familia (está muy unido a ellos) y yo también quiero conocerlos más.

Mi madre piensa que si voy a su casa a dormir va a pasar algo sexual. La verdad, esto ya se ha convertido en un conflicto para mí, siento que quiere controlar todo y justificarlo de manera incoherente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es un tema delicado. Es muy habitual que las madres quieran proteger a las hijas en estas situaciones.

Comentas que tu novio lleva bien este tema, y la situación no tiene que implicar que se sienta más alejado de su familia. No te preocupes innecesariamente por este tema.

Lo que sí que conviene es que no te cierres al resto de tus relaciones sociales; intenta seguir saliendo con tus amigas, con las personas que habitualmente lo hacías; pues uno de los errores más frecuentes, cuando estás inmersa en una relación de pareja, es abandonar el resto de tus amistades.

En definitiva, tienes 19 años, eres muy joven, no te cierres a seguir viendo y pasando ratos con las otras personas que hasta ahora han constituido tu vida social.

Cuidadora de una gran dependiente

PREGUNTA Soy cuidadora de una persona gran dependiente, ya no solo por la pandemia y confinamiento, eso la verdad no ha hecho cambiar mucho mi día a día, pero desde enero cuando ambas cogimos el virus, ha habido un sinfín de problemas.

Estoy muy deprimida, siempre enfadada, muy nerviosa siento que la solución pasa por dejar el trabajo pero no soy capaz de dejarla, casi no me reconozco, tengo mucha ansiedad lo cual provoca que coja peso, no tengo ilusión por nada y no sé cómo salir de este círculo vicioso.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La situación del cuidador/a es muy compleja. Probablemente, llegaste al límite de tus fuerzas físicas y el virus y todo lo que conlleva te ha llevado a una situación de mucha vulnerabilidad emocional.

En estos casos es crucial que consigas recuperarte emocionalmente; no es necesario que dejes tu trabajo, pero sí que consigas tener un tiempo propio, que reorganices el trabajo de tal forma que al menos tengas 2 horas cada día para ti.

Una persona gran dependiente suele tener ayudas sociales, no dejéis de tramitarlas.

De todas formas, te ayudará mucho leer 'La soledad del cuidador', del psicólogo Vicente Prieto (La Esfera de los Libros). Ahí verás cómo afrontar esta situación y cómo sentirte bien con tu trabajo, sin llegar a la extenuación.

Alboroto de los vecinos

PREGUNTA Estudio desde casa y vivo en un estudio muy pequeño; mi vecino tiene dos hijos adolescentes. Me están afectando demasiado sus ruidos, se lo he dicho y no lo tienen en cuenta. Estoy con continuo miedo, en estado de alerta y me produce falta de aire, lloro, tengo malestar general, es una impotencia horrible.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que describes estás en una situación de tensión permanente, como si tu SNA (Sistema Nervioso Autónomo) estuviera en estado de alerta constante. Al margen del tema de tus vecinos, lo importante es tratar tu regulación emocional.

En estos casos, la psicología tiene muchos recursos y los tratamientos son rápidos y eficaces. Te enseñamos a identificar cómo te “activas” emocionalmente, cómo son tus respuestas fisiológicas y cómo puedes combatir con éxito esos estresores que tanto te influyen. No lo dudes, pide ayuda psicológica lo antes posible y verás como consigues volver a sentirte bien. En el libro 'La inutilidad del sufrimiento” detallo cómo abordar estas situaciones.

Dos rupturas amorosas

PREGUNTA Me encuentro pasando una situación complicada en mi vida, anteriormente he pasado por dos rupturas amorosas y ahora estoy terminando de una; era todo muy bonito, nos hablábamos todos los días, éramos felices y un día, de la nada, me dejó de hablar, jamás nos peleamos ni nada.

Cuando insistí en preguntar solo me dijo que siente que necesita tiempo para estar solo, pero que siempre seré especial para él y siempre estará para mí. Y eso solo me deja más confundida. No sé como salir de estoí, me siento profundamente triste y no puedo dejar de llorar, me siento sola y me gana la ansiedad de buscarlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando una relación aparentemente va bien y, de repente, uno de los miembros de la pareja decide cortar, de forma unilateral, y comenta lo de que “necesita tiempo para estar solo”, lo mejor que puedes hacer es cuidarte tú, intentar concentrar tus energías en salir adelante, distraerte, quedar con tus amigos de siempre y, por encima de todo, no llamar, no buscar cualquier ocasión para volver a hablar con él.

Los sentimientos se facilitan, no se imponen. Por mucho que tú te sintieras bien, no puedes imponer ni tu presencia, ni la continuidad de vuestra relación. No obstante, es posible que necesites ayuda psicológica para superar esta crisis en que te encuentras y recuperar tu buen ánimo y tu confianza en ti.

Insisto, no busques su contacto y no intentes tener noticias de él; eso sólo contribuiría a prolongar tu dolor.

Cómo ser más racional

PREGUNTA Soy un chico de 25 años con una sensibilidad y una emocionalidad muy alta. En el pasado tuve problemas de depresión.

Actualmente me encuentro estudiando oposiciones y en algunas ocasiones las emociones me desbordan por recuerdos del pasado y eso me impide concentrarme y estudiar de manera eficaz.

Me gustaría saber cómo poder controlar estas emociones y ser más racional y frío para maximizar mi rendimiento a nivel intelectual.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando estudiamos es relativamente habitual que nuestra mente empiece a dispersarse y se 'entretenga' con determinados recuerdos. Desde la psicología, las técnicas más potentes para estos casos son la “Parada de Pensamiento”, las Autoinstrucciones, la Relajación, la Focalización…

En libros como 'Recuperar la ilusión' verás cómo puedes aplicar estas técnicas; aunque a veces dos o tres sesiones de psicología son suficientes para que puedas mejorar tu concentración y sacar más rendimiento a tus horas de estudio.