Consiguen por primera vez tratar una enfermedad genética mortal antes del nacimiento

Médicos de Estados Unidos y Canadá han conseguido tratar una enfermedad genética rara y a menudo mortal en una niña mientras aún era un feto en el útero de su madre.

Tal y como recoge Gizmodo, la niña, que ahora tiene 16 meses de edad y se llama Ayla, está creciendo con normalidad, aunque precisa de un tratamiento continuo.

La dolencia se llama enfermedad de Pompe, que hace que las células se sobrellenen de glucógeno. Esta acumulación provoca todo tipo de problemas de salud, sobre todo en el corazón y los músculos esqueléticos.

La mayoría de los niños que nacen con esta enfermedad mueren antes de un año por problemas cardíacos o respiratorios. Esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada 40.000 nacimientos.

Ahora, investigadores de la Universidad de California en San Francisco y otras instituciones han acometido un ensayo clínico de Fase I para probar si es posible mejorar los resultados de estos pacientes mediante la administración de terapia de reemplazo de enzimas (ERT) incluso antes, mientras el bebé aún se está desarrollando en el útero.

"La justificación para administrar ERT antes del nacimiento es prevenir la aparición de daños en los órganos, llevar la enzima al (sistema nervioso central) antes del cierre de la barrera hematoencefálica y evitar una respuesta inmunitaria a la proteína faltante", dijo Tippi MacKenzie, autora principal del estudio.

No sabíamos si ella sería capaz de hablar. No sabíamos si sería capaz de comer. No sabíamos si sería capaz de reírse

En el experimento con la niña, los expertos de la Universidad de San Francisco colaboraron con médicos del Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) en Canadá y con expertos en Pompe en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, donde se realizó el tratamiento enzimático.

La madre de Ayla tuvo tres embarazos anteriores, todos los cuales desarrollaron Pompe. Incluso con tratamiento, dos de sus hijos fallecieron antes de los tres años. La familia decidió interrumpir el otro embarazo al confirmar el diagnóstico, pero cuando decidieron participar en el experimento, la madre estaba embarazada de 24 semanas.

Cada dos semanas durante un periodo de diez, se le administró ERT al feto de Ayla través de la vena umbilical. Y tres semanas después de la última sesión, nació.

Ahora, a los 16 meses de edad, la función cardiaca y motora de Ayla parece ser normal y está alcanzando todos los hitos del desarrollo a tiempo. "Cuando teníamos a Ayla, no sabíamos si podría caminar", dijo Zahid Bashir, el padre de Ayla.

"No sabíamos si ella sería capaz de hablar. No sabíamos si sería capaz de comer. No sabíamos si sería capaz de reírse. Entonces, a medida que alcanza cada uno de estos hitos, seguimos asombrados por su progreso. Entonces, sí, es bastante algo, que creo que a veces podemos dar por sentado, pero la mayoría de las veces somos muy conscientes de que ella es un milagro", concluye el padre.