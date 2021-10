Con la edad nuestro cabello cambia de color y textura, ¿cuáles son las causas?

Un día nos observamos en el espejo por la mañana y notamos que nuestro cabello ha cambiado. Su textura ya no es la misma, los rizos ya no se marcan tanto y empiezan a aparecer algunas canas, por ahora todavía dispersas. A pesar de ofrecerle los mismos cuidados, el pelo ya no responde igual. ¿Cuáles son las causas que provocan que con la edad cambie?

Aparición de las canas, la responsable es la melanina

Las canas son uno de los signos más evidentes de la edad en el cabello. Sin embargo, aunque es a partir de los 30 años cuando podrían empezar a aparecer, hay personas a las que las canas les afectan mucho antes, a los 18 o 19 años de edad, por ejemplo. La responsable de la aparición de las canas es que el folículo piloso produce poca melanina y, como consecuencia, pierde pigmento.

Pero, hay otros factores que pueden determinar que las canas aparezcan antes de tiempo. Por ejemplo, según el Instituto Médico Dermatológico (IMD), el estrés es uno de los motivos. El cuerpo decide que producir melanina no es importante y es entonces cuando aparecen las canas.

También, la exposición a los rayos ultravioleta puede ser un factor que influya en la aparición de las canas. Cuando el cabello se expone al sol debe producir más melanina para protegerlo de los rayos UV. Sin embargo, esta melanina llegará a agotarse tarde o temprano. Es entonces cuando las canas aparecen.

Pérdida de densidad y de cabello

Con la edad, también es normal que aparezca la pérdida de densidad y del propio cabello. Esto se debe a que la regeneración celular es más lenta y la circulación sanguínea disminuye en la zona del cuero cabelludo. Además, la parte del ciclo del cabello en el que este cae y, después, nace nuevo pelo es mucho más lento. Por lo tanto, esa pérdida afecta a la densidad.

No obstante, conviene tener presente los factores genéticos. Hay personas que pueden empezar a sufrir una alopecia bastante acusada a partir de los 40 años de edad, mientras que otras disfrutan de una melena canosa, pero abundante por el resto de su vida. Esto depende de la herencia familiar.

Según un estudio realizado por Ducray, a la pérdida de densidad le correspondería un porcentaje de un 22%, mientras que a la velocidad del crecimiento del cabello un 12,6%. Se trata de una consecuencia normal de la edad, aunque siempre pueden existir excepciones.

¿Por qué el pelo se riza o se alisa?

Esta consecuencia que tiene la edad en el cabello es muy curiosa y genera desconcierto. Las personas que tienen el pelo rizado puede que experimenten un cambio en el patrón hasta que el pelo termine perdiendo, casi por completo, sus rizos. Pero, puede suceder que las personas con pelo liso, la edad les permita experimentar lo que es tener un pelo ondulado y encrespado.

Las causas suelen estar relacionadas con la aparición de las canas, que provocan que el pelo sea mucho más duro, la pérdida de densidad y de fuerza, así como los cambios hormonales (como sucede en la menopausia). Todo esto, puede provocar que el cabello cambie por completo.

La edad genera cambios en la piel, en el cuerpo y también en el cabello. Algunos pueden estar relacionados con la genética, pero otros tienen que ver con las consecuencias naturales de envejecer. No obstante, cuidar y proteger el pelo puede hacer que este se mantenga bonito y sano el máximo tiempo posible.