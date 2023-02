Hidratar la piel debería ser el único paso de nuestra rutina con el que nunca tuviéramos excusa para no hacerlo, ya que es muy beneficioso para todas las dermis y llevarlo a cabo apenas supone unos segundos. Más ahora que el tiempo nos amenaza con una nueva ola de frío que puede causar afecciones en nuestra piel como rojeces, descamaciones e, incluso, sabañones. Es importante aplicar estos cuidados por todo el cuerpo, pero especialmente en la cara, donde la piel es más sensible y está expuesta a factores externos que pueden dañarla si no contamos con los productos adecuados para evitarlo.

Además de un cosmético adecuado al tipo de piel, podemos aprovechar una hidratante con una fórmula enriquecida con otros activos que complementen su acción con un objetivo común: lucir un rostro sano, luminoso y rejuvenecido. Y el ácido hialurónico es uno de los compuestos más interesantes de formulaciones nutritivas como la crema Revitalift Filler de L’Oreal Paris, que, además de hidratar, rellena las arrugas y minimiza su aspecto, por lo que se sitúa como un potente antiedad... ¡muy fácil de aplicar!

Para qué sirve el ácido hialurónico

De hecho, no dejamos de ver el compuesto ácido hialurónico en muchos cosméticos, pero, ¿qué beneficios reales tiene para nuestra piel? Aunque hay otros activos antiaging muy potentes, este tiene unos resultados extraordinarios gracias a su capacidad para atraer y retener las moléculas de agua. De ahí que sea uno de los más efectivos para luchar contra los signos visibles del envejecimiento. Además, es un compuesto que el cuerpo produce de forma natural, pero que, con el paso del tiempo, se reduce su rendimiento.

Por ello, debemos recurrir a formulas cosméticas efectivas como la crema de día antiedad Revitalift Filler con ácido hialurónico de L’Oreal Paris, una de las más populares de Amazon, donde acumula más de 2.000 valoraciones y más de cuatro estrellas doradas. Su precio habitual ronda los 15 euros, aunque, por tiempo limitado, está rebajada a menos de 11, lo que lo convierten en una adquisición asequible para rellenar las arrugas y para aprovechar todos los beneficios de este activo.

Esta crema está formulada con ácido hialurónico. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Crema de Día Revitalift Filler Rellenadora Anti-edad Descripción: Es una crema de día anti-edad con efecto revitalizante y rica en ácido hialurónico. Está recomendada para todo tipo de pieles, aunque especialmente diseñada para las más maduras. Marca: L'Oreal Paris Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 10.99 Imagen:

Uno de los aspectos que más llaman la atención de la crema hidratante L’Oréal Revitalift Filler es la buena acogida que ha tenido entre los usuarios de Amazon: roza las cinco estrellas doradas fruto de más de 2.200 valoraciones de usuarios que ya la han probado. De hecho, el 68% le ha otorgado la máxima puntuación, convirtiéndose en una cifra muy fiable que nos anime a la compra si es la primera vez que probamos esta solución diaria.

El éxito se lo debe a su capacidad para rellenar las arrugas y devolver el volumen al rostro, gracias a la concentración de ácido hialurónico que actúa sobre los signos del envejecimiento y potencia la hidratación natural de la piel. Es apta para todo tipo de pieles, incluso sensibles, siempre que se aplique en una rutina de día y se combine con otros productos que potencien su efecto, como el sérum de la misma línea que, además, es uno de los más vendidos de Amazon.

Cómo potenciar el efecto del ácido hialurónico

El ácido hialurónico se ha convertido en uno de los activos favoritos de las rutinas de belleza universales: es apto para todos los tipos de piel, fácil de combinar con otros ingredientes sin riesgo de reacción y cuestión de semanas disfrutar de los primeros resultados visibles. Pero, ¿sabías que, probablemente, lo estés utilizando mal?

El ácido hialurónico es un imán de la humedad, de ahí su alto poder hidratante, y su molécula es capaz de retener de 1.000 a 6.000 veces su peso en agua... ¡siempre que tenga de dónde sacarla! Por eso, y para ayudar a lograr su cometido, es recomendable rociar la cara antes con una bruma, ya que potenciará su acción al penetrar en las capas más profundas. Eso sí, su efecto es temporal, por lo que hay que ser muy constante con su uso.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.