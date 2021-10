Cómo crear el mejor maquillaje de Halloween (y aprovechar los cosméticos el resto del año) con las rebajas de Sephora

Cuando nos animamos a celebrar Halloween, sabemos que, ya que nos ponemos, hay ciertos aspectos que no pueden faltar, desde un postre y unas recetas acordes a la festividad hasta una maratón de películas terroríficas. Pero, si, además, nuestro plan es disfrazarnos, debemos pensar en complementar el look con un maquillaje que ofrezca el golpe de efecto final. Y no, no tenemos por qué pintarnos la cara naranja como si fuésemos una calabaza. Un buen maquillaje para esta celebración puede asemejarse a los habituales, aunque podemos remarcar ciertas zonas e incluir detalles que lo hagan un poco más especial.

Claro que, independientemente de cuál sea el objetivo final, contar con unos buenos cosméticos es fundamental si queremos garantizar el bienestar de nuestra piel y, también, unos resultados impecables. En el catálogo de Sephora podemos encontrar propuestas de calidad a buen precio y más con la promoción especial de Halloween que ha activado el ecommerce: hasta 200 productos de su catálogo están rebajados un 20% para que puedas conseguir el look perfecto para la fiesta y, después, usar estos cosméticos que conseguiste a buen precio el resto del año.

¿Quieres saber cuáles son nuestros favoritos?

- Liner líquido de precisión de Huda. En Halloween, el negro siempre es buena opción y, de diario, un delineado también puede convencernos (¡y mucho!). Sin embargo, conseguir que quede perfecto no siempre es fácil a no ser que apuestes por este delineador líquido fácil de aplicar gracias a su punta super fina que deposita una aplicación precisa con una sola pasada.

Ha pasado de costar 19,99 euros a 15,99: ¡te ahorras 4 euros!

Liner líquido de precisión de Huda. Sephora

- La paleta de 25 sombras de Anastasia Beverly Hills. La paleta de edición limitada Norvina Pro Pigment vol. 3no es solo una paleta artística de calidad profesional de 25 tonos de formato de lujo de alto rendimiento ideal para el otoño. ¡También es perfecta para lograr un maquillaje de Halloween aterrador! ¿Has visto su gama de verdes y naranjas?

Ha pasado de costar 70,99 euros a 56,79: ¡te ahorras más de 14 euros!

Paleta de 25 sombras de Anastasia Beverly Hills. Sephora

- Blush líquido de Benefit. Si lo que quieres es un cosmético versátil, esta propuesta de Benefit es lo que necesitas: un dos en uno que funciona como colorete líquido y como pintalabios, perfecto para la fiesta de la noche más terrorífica del año o para darte un toque de color en tu día a día.

Ha pasado de costar 36,99 euros a 29,59 euros: ¡te ahorras más de 7 euros!

Blush líquido de Benefit. Sephora

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Sephora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.