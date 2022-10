Cinco razones por las que pasarse a la crema de afeitar y evitar que se irrite la piel

Si tuviéramos que nombrar una tarea cotidiana de los hombres sería afeitarse, ya que quienes eligen no dejarse barba, deben hacerlo cada uno o dos días. Por eso, es crucial que presten mucha atención a esta parte de rutina de cuidado personal, porque un mal afeitado puede dañar la piel de su rostro. Así que, la hidratación tras el afeitado debe ser clave para evitar problemas cutáneos y también los productos de calidad que se utilizan: espuma, gel o crema. Hay hombres que odian la espuma y prefieren el gel o viceversa, pero en este post hablaremos de una opción menos agresiva y más cuidadosa con tu piel: la crema.

Si eres de los que debe afeitarse cada día y buscas uno agradable, el producto que elegimos desde 20deCompras por cómo trata a tu piel es la crema, ya que hidrata y lubrica a partes iguales para que el afeitado sea placentero y se eviten las irritaciones o la sensación de que la cuchilla no se desliza, sino que corta. El primer motivo para ello es que una buena crema de afeitar tiene una alta concentración de grasa, gracias a aceites naturales que no penetran en tu piel, sino que la protegen con lubricación para reducir el roce de la cuchilla. De esta forma la hoja se deslizará sobre tu cara y no dañará tu piel.

¡Solo un euro!

Otro de los motivos podría ser el precio, aunque las cremas suelen resultar un pelín más caras que las espumas de afeitar, pero, hay veces en las que una buena oferta nos acerca productos de gran calidad a un precio ¡muy reducido! Como esta crema de afeitar de la famosa marca LEA para pieles sensibles que está esta semana rebajada a más de la mitad de su precio (un 56%) para que solo cueste poco más de un euro.

¡Con un 56% de descuento! Amazon

Refrescante con tu piel

Deslizar una cuchilla o navaja por tu piel casi a diario es muy agresivo, por eso, las cremas buscan asegurar una experiencia suave y no abrasiva. Lo que es lo mismo: buscar un diseño que hidrate y refresque la piel intensamente para recuperarse de la sensación abrasiva lo antes posible. Así que, si no te la quieres jugar, desde 20deCompras recomendamos la crema de afeitar mejor valorada de Amazon. La de la marca Poraso de eucalipto y mentol tiene más de 8.100 valoraciones positivas.

¡La mejor valorada! Amazon

Por último, si no quieres gastarte tanto dinero, pero te ha gustado la anterior firma, hay una crema, también con muchas valoraciones positivas (casi 4.000), confeccionada con té verde y avena para pieles sensibles.

¡Para pieles sensibles! Amazon

No podemos finalizar el post sin destacar que las cremas de afeitar contienen glicerina derivada de aceites naturales y tiene una propiedad humectante que atrapa la humedad para mantener la piel hidratada y que afeitado se lleve a cabo en un ambiente húmedo.

