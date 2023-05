"Cenar antes de que se ponga el sol disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata"

¿Te sientes cansado permanentemente? ¿Sientes tristeza, falta de energía, desmotivación? ¿Dolores de cabeza…? Si es así, puede que estés atravesando un proceso de inflamación crónica, circunstancia directamente relacionada con los picos de glucemia y el estrés y, a su vez, a largo plazo, con gran parte de las enfermedades que podríamos prevenir con hábitos de vida saludables.

La buena noticia es que podemos revertir este proceso destructivo modificando una serie de costumbres con respecto a lo que comemos, el orden en que lo hacemos, y también el momento del día que elegimos para ello.

La médico de familia granadina Odile Fernández, en su séptimo libro, 'Hábitos que te salvarán la vida. Cómo controlar la inflamación, los picos de glucosa y el estrés' (Planeta, 2023), nos da un montón de consejos prácticos para cambiar nuestra vida, nuestra energía, y la posibilidad de evitar enfermedades como el cáncer, la depresión, el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular o la infertilidad, entre otras.

Para poner manos a la obra, la doctora nos aconseja "estar atentos a las señales y cambiar nuestro estilo de vida antes de que sintamos que algo no va bien, porque si nos inflamamos, enfermamos". Y en realidad, todos ellos son sencillos tips que no nos costará (demasiado) incorporar a nuestras rutinas.

Cuando te diagnosticaron el cáncer, ¿pensaste que algo no estabas haciendo bien previamente?Lo primero que pensé cuando me lo detectaron con tan solo 32 años fue que qué había hecho mal para que me detectaran algo tan grave siendo tan joven. Yo pensaba que no comía tan mal, pero al final comía siempre en el hospital, cualquier cosa, con prisas, ultraprocesados, y tenía mucho estrés. Son muchos factores los que van sumando. El cáncer, al que ahora doy gracias en cierta manera, fue una llamada de atención para que echara el freno, me dedicara más tiempo a mí, no me exigiera tanto y viera que, si no se llega a todo, al final compruebas que tampoco pasa nada. Cuestión de prioridades.