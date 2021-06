El capital solar, el número de horas de exposición al sol que la piel puede tolerar a lo largo de nuestra vida

A pesar de todas las recomendaciones que hacen los dermatólogos para que protejamos adecuadamente la piel del sol, cada año se siguen diagnosticando tres millones de casos de cáncer de piel, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Por eso, conviene conocer un nuevo concepto, el de capital solar que hace referencia a la exposición solar que nuestra piel puede tolerar no en un momento concreto, sino a lo largo de toda nuestra vida.

Quizás nos suene esta frase la piel tiene memoria y es que no es ninguna mentira lo que afirma. Según PromoFarma, el capital solar se podría definir como "el tiempo de exposición solar que nuestra piel puede tolerar a lo largo de nuestra vida". Pero ese tiempo es finito y limitado. Si se agota, terminaremos con nuestro capital solar. Cuando esto sucede, empiezan a aparecer los problemas.

¿Cómo podemos saber cuál es nuestro capital solar?

Para saber cuál es nuestro capital solar debemos prestar atención a tres elementos fundamentales: nuestro tipo de piel, nuestra predisposición genética y cómo hemos cuidado nuestra piel. Si tenemos un fototipo I y nunca nos hemos protegido la piel bien (con una crema de factor 50) pues quizás ya hemos acabado con nuestro capital solar. Si esto es así, lo sabremos.

No hay una fórmula que nos permita saber con exactitud el número de horas que nuestra piel puede estar expuesta al sol a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es importante prestar atención a determinados factores que pueden alertarnos sobre una posible pérdida de nuestro capital solar. Si no nos protegemos como deberíamos, alguien joven puede no tener ya capital solar.

¿Qué ocurre cuando lo sobrepasamos?

Cuando sobrepasamos nuestro capital solar pueden pasar varias cosas. La primera es que aparezcan problemas en la piel como manchas o arrugas. Es por todos sabido que las pieles que terminan demasiado tostadas al sol, no morenas, sino con un color quemado de una exposición demasiado prolongada tienden a envejecer antes y a mostrar manchas con mayor facilidad. El problema de esto es que la exponemos demasiado y que la protección no es la mejor.

Pero también hay una consecuencia mucho más grave, como es el cáncer de piel. Si tenemos muchas pecas, antecedentes familiares, hemos sufrido quemaduras solares o tenemos una edad avanzada debemos cuidarnos todavía más del sol. Pues de esos 3 millones de personas al año que son diagnosticadas con cáncer de piel, 132.000 casos son por melanoma, según la AECC.

¿Cómo evitar agotar nuestro capital solar?

Dado que nuestro capital solar tiene un tiempo limitado, es fundamental evitar agotarlo. Una de las formas en las que podemos hacer esto es respetando los tiempos de exposición. Como aconseja la Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV) no deberíamos exponernos al sol entre las 12:00 y las 17:00.

Fuera de esta franja horaria las exposiciones deberían ser controladas. Los primeros días de playa o piscina deberíamos estar unos pocos minutos al sol ,15 según la Clínica Universidad de Navarra (CUN). En días posteriores se podría ir aumentando esa exposición para que la piel se vaya adaptando. De esta manera, se pueden prevenir muchas quemaduras que agoten nuestro capital solar.

En todo caso, no debe faltar el protector solar. Siempre se debería utilizar un factor superior a 30, aunque las pieles más morenas, tras unos días de exposición podrían terminar utilizando un 15 de factor de protección. Las pieles más blancas, que tienden a quemarse con facilidad, indiscutiblemente deben siempre usar una crema solar de 50 y reaplicarla cada dos horas.

La exposición al sol cuando vamos a comprar el pan, damos un paseo por la ciudad o cogemos el coche también afecta a nuestro capital solar. Antes de salir de casa siempre deberíamos ponernos protector solar, tanto en verano como en invierno. Solamente así evitaremos agotar nuestro capital solar antes de tiempo.