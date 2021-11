Al despertarnos y antes de irnos a dormir: lavarnos la cara es un gesto tan común como necesario. Sobre todo, si somos aficionados a las rutinas beauty completas (ya sean del tipo coreano con sus muchos pasos o una exprés para acabar con los granitos), pues unos poros despejados son sinónimo de una absorción más rápida y completa. Para lograrlo, no obstante, es importante contar con buenos aliados: desde el jabón específico que mejor sienta a nuestra piel hasta la herramienta con la que potenciaremos la eliminación de la suciedad sin poner en riesgo la salud de nuestro cutis. ¿Conoces los cepillos de silicona?

Estos dispositivos son ideales para llegar a todos los rincones del rostro con el mínimo esfuerzo y sin irritar las zonas más sensibles, como las aletas de la nariz, los párpados o las comisuras de la boca. Herramientas de mucha ayuda que todos deberíamos tener, pero que no siempre están al alcance de nuestro bolsillo, sobre todo si optamos por Foreo, una de las marcas más deseadas y exclusivas del mercado. Pero, ¿sabes que también tienen cepillos a precios muy asequibles? ¡Y más aún cuando disfrutan de un descuento del 20% en el Black Friday de Sephora!

Foreo Luna Play. Sephora

El modelo Luna Play de Foreo puede presumir de ser uno de los más pequeños del mercado sin, por ello, restar efectividad. Así, es perfecto para llevar en cualquier neceser para viajes, o para que no ocupe lugar en nuestro baño. Por ello, no hay excusas para no apostar por una rutina completa de limpieza en la que conseguir que nuestro rostro esté perfecto y listo para que los productos que se apliquen después. Está diseñado con la tecnología TSonic, que ofrece hasta 8.000 pulsaciones por minuto que se canaliza a través de filamentos de silicona y que permiten una limpieza más profunda que consigue eliminar las células muertas. Gracias a esa acción, se reduce la visibilidad de los poros y se elimina la suciedad y la grasa. Así, esta es una herramienta básica para una piel libre de impurezas, luminosa y sin brillos.

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Sephora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.