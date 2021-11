Una cosmética natural y elaborada con ingredientes saludables y de forma ecológica. Ese parece ser el rumbo que están tomando muchas empresas del sector beauty que se han encargado de implantar sellos como cruelty free y vegan, entre otros sellos, para ofrecer al consumidor una alternativa más respetuosa. Así, cada vez son más los que dan el salto a este tipo de neceseres eco y naturales, aunque debemos reconocer que la búsqueda a veces puede no resultar fácil. Por ello, en 20deCompras queremos ayudarte a dar con los mejores productos en esta categoría, para animarte a en tus propósitos sostenibles.

Una de ellas es Freshly Cosmetics y ya te aseguramos que, si todavía no has caído rendido a sus encantos, no tardarás en hacerlo cuando pruebes sus artículos... ¡y menos cuando conozcas sus ofertas de Black Friday! La firma es una de las que no ha querido desaprovechar la ocasión de adelantar sus descuentos negros y, además de animar a los clientes más fieles a no quedarse sin su cosmético favorito, tienta a los nuevos usuarios a probar su marca. Lo consigue gracias a una promoción del 40% en todo su catálogo, que puede llegar a ser del 50% si se superan los 59 euros de compra. Además, por compras superiores a 29 euros, recibirás un aceite corporal de 50ml de regalo. ¿Te animas a descubrir su catálogo?

Nuestros imperdibles de Freshly

- ¡’Bye, bye’ acné y granitos... con este kit! Este pack de uso diario te ayudará a mejorar el aspecto del acné y controlar la aparición de granitos en el rostro gracias a sus potentes tecnologías naturales y respetuosas con la piel. Lo consigue gracias a la limpieza en profundidad que garantiza el Rose Quartz Facial Cleanser; al tratamiento y reducción de las manchas y las marcas, las imperfecciones y la producción de sebo con el Azelaic Radiance Face Treatment; y la renovación del cutis y difuminación de los poros con el sérum Blue Radiance Enzymatic Serum.

Este ‘pack’ costaba 79 euros antes del Black Friday, ¡y ahora te lo llevas 32 euros más barato!

El kit antiacné que combina tres productos. Freshly Cosmetics

- Pestañas frondosas y fuertes, ¡en un gesto! El Peony Limitless Eyelash Serum combina más de 8 tecnologías clínicas naturales para conseguir unas pestañas más largas, más densas, más fuertes, más brillantes y con mayor intensidad de color en tan solo 60 días.

Este producto costaba 35 euros antes del Black Friday, ¡y ahora te lo llevas 14 euros más barato!

Peony Limitless Eyelash Serum. Freshly Cosmetics

- Bronceado natural y uniforme... ¡en tres días! Apta tanto para el cuerpo como para el rostro, la crema autobronceadora de Freshly consigue un acabado natural y uniforme en el que puedes regular el resultado.

Este producto costaba 29 euros antes del Black Friday, ¡y ahora te lo llevas 11 euros más barato!

La crema Bronzing Radiance Self-Tanning. Freshly Cosmetics

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.