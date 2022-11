Madrid acogerá esta semana la primera cumbre internacional de la biostasis (criopreservación humana) que se organiza en España después de haberse realizado eventos similares en ciudades como Berlín, Bruselas, Chicago, Helsinki, Milán, Paris o Toronto.

Los organizadores de la Biostasis First Response quieren que la sociedad conozca esta tecnología basada en una técnica similar que ha permitido que hayan nacido más de 8 millones de humanos a través de fecundación in vitro con espermatozoides, óvulos o embriones previamente criopreservados a bajas temperaturas en nitrógeno líquido.

El ingeniero del MIT José Luis Cordeiro, experto en temas de longevidad y organizador de la cumbre “TransVision Madrid” (www.TransVisionMadrid.com) nos explica en qué consiste, que barreras legales tiene en Europa aún y cómo unas 500 personas -cuatro españolas- se conservan criopreservadas en nitrógeno líquido actualmente y más de 3.000 están registradas en centros especializados para su futura reanimación.

Criopreservación Cedida

¿En qué consiste la biostasis o criopreservación?

Básicamente es conservar a las personas en el momento en el que fallecen para que puedan ser reanimadas en un futuro y tratadas con la medicina avanzada de los próximos años. La medina avanza muy rápidamente y algo que parece ciencia ficción hoy en décadas podrá ser posible, como se ha visto en los tratamientos de muchas enfermedades o en los procesos de conservación de células, órganos, embriones o tejidos. Hace no demasiado parecía increíble que un embrión congelado durante 27 años acabase convirtiéndose una persona nacida de una mujer de 29 años, algo que sucedió en 2020, entre muchos casos similares.

Criopreservación de células madre, en una imagen de archivo. ATLAS

¿Pero todo esto es real y posible o estamos hablando de algo del futuro?

Sólo en 2022 se han abierto dos nuevas instalaciones de biostasis, una en Australia (Southern Cryonics) y otra en Suiza (European Biostasis Foundation) y otros centros especializados ya existían previamente y funcionando con normalidad en Alemania, China, Rusia y Estados Unidos, con organizaciones como Alcor Life Extension Foundation o Cryonics Institute, que desde hace casi medio siglo se encargan de cerca de 200 pacientes congelados a -196 °C, con la idea de devolverles la vida algún día.

¿Cómo funciona?

Se interviene poco después del fallecimiento “legal”, aunque cuando una persona es declarada muerta, su cerebro, corazón y sus órganos aún funcionan más tiempo, por eso se pueden realizar los trasplantes de órganos. Después de la muerte legal, muchos órganos siguen funcionando por minutos. La muerte es un proceso, no es un instante. Por eso se actúa y el cuerpo se criopreserva después de declarar la muerte legal, si bien en países como Bélgica o Suiza, al estar permitida la eutanasia, hay pacientes que deciden el momento en el que ser conservados. Por ejemplo, si una persona va a fallecer sufriendo Alzheimer se pone en marcha el proceso antes de que su cerebro sea destruido por la enfermedad.

¿Y si es una muerte repentina?

Existen lo que llamamos “ambulancias para el futuro” y por eso vendrá hasta el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social de Madrid una de las cuatro ambulancias de biostasis que existen actualmente en Europa. El proceso de biostasis se inicia tras la declaración legal de muerte. Si el paciente ha fallecido recientemente y los órganos vitales no han estado sin oxígeno más de una hora, se intuba y se le suministra oxígeno, mientras se utiliza un dispositivo de “RCP Lucas” que proporciona compresión torácica automática y establece una circulación (mínima) de sangre por todo el cuerpo.

El equipo de respuesta rápida en la ambulancia comienza por enfriar el cuerpo a temperaturas bajas y realizar un proceso de masaje cardiopulmonar para mantener el flujo de sangre en el cerebro y en los principales órganos vitales. La ambulancia utiliza una cama de hielo bajo la camilla médica, donde se administran una serie de medicamentos de forma intraósea e intravenosa (los denominados crioprotectores) para finalizar el procedimiento y sustituir totalmente la sangre y otros fluidos corporales del paciente con crioprotectores.

Después se traslada el paciente en la ambulancia hasta una instalación de biostasis humana, donde se bombea una solución de conservación de órganos a través de las venas antes de sumergir el cuerpo en nitrógeno líquido. Una vez que el paciente está criopreservado congelado a -196 °C, la temperatura del nitrógeno líquido, comienza la espera para una futura reanimación.

¿En España se puede hacer?

En Europa se puede en algunos países y en otros no. Uno de los objetivos de esta cumbre internacional es analizar el estado actual de una petición a la Unión Europea para homogenizar criterios legales e impulsar una legislación acorde a los avances científicos que están ocurriendo. Estos cambios legales ya han sucedido en otros procesos como, por ejemplo, la fertilización in vitro no existía hace medio siglo y eventualmente se adaptó la legislación.

Ahora se criopreservan células, tejidos y algunos órganos (como riñones de conejos por años) y en poco tiempo se podrán conservar más órganos durante décadas para después trasplantarlos. También se hace con gusanos y se ha demostrado que al ser reanimados (descongelados), los gusanos conservan sus memorias adquiridas antes del proceso, al igual que su capacidad de producción. Gracias a la velocidad de estos avances médicos es necesario no poner barreras legales a la investigación.

Si un español lo quiere hacer, ¿puede?

Actualmente existe un vacío legal, pero si el español fallece en el extranjero, o tiene doble nacionalidad, su cuerpo puede ser traslado a otro país para que permanezca criopreservado. Actualmente hay cuatro españoles criopreservados fuera del país, dos permanecen en Estados Unidos, uno en Alemania y otro en Rusia.

Supongo que para que la sociedad entienda que no se trata de ciencia ficción y que se adapte la legislación habrá que intensificar la divulgación de esta ciencia

Efectivamente, ese es uno de los motivos por los que más de 30 expertos de todo el mundo discutirán en Madrid sobre los avances científicos y tecnológicos que sentarán las bases de la biostasis humana y crear el marco regulatorio en Europa. Se estima que alrededor de 500 personas se conservan en nitrógeno líquido en todo el mundo, la gran mayoría en los Estados Unidos, y más de 3.000 personas están registradas en centros especializados para su futura reanimación.

Españoles como Ramón Tamames, Javier Cremades, Pedro Guillén, Ramón Risco y Jordi Sandalinas estarán junto a otros expertos internacionales como Aubrey de Grey, Natasha Vita-More, Aschwin de Wolf, Ben Best, Emil Kendziorra y David Wood para convertir a Madrid en la Capital Mundial de la biostasis humana los días 12 y 13 de noviembre.

Finalmente participarán científicos como el biólogo Gregory Fahy (inventor del tratamiento de vitrifcación durante la década de 1980 que se utiliza hoy para fertilización con óvulos o embriones criopreservados a través de un crioprotector) junto a otros referentes en investigación para avanzar hacia el futuro de la criopreservación humana. Ahora decimos que la biostasis es “una ambulancia no en el espacio si no en el tiempo, una ambulancia hacia el futuro” mientras progresamos hacia una medicina mucho más avanzada que la actual.